Tráiler de ‘The Alto Knights’: Robert De Niro vuelve al cine criminal por partida doble

Ya que la industria audiovisual se ha empeñado en vivir un «remember» de secuelas tardías y reboots constantes, el género del cine criminal va a tener también aparentemente, su momento nostálgico con The Alto Knights. Cinta que devuelve a Robert De Niro al celuloide de gángsters, rodeado de otros perfiles que han brillado en esta tipología. Para empezar, el proyecto está guionizado por el escritor de Uno de los nuestros, Nick Pileggi, mientras que la dirección ha caído en las manos. ni más ni menos, que del productor de Los Soprano y The Wire, Barry Levinson. Dicha selección de personal sería per se, ya un suficiente aliciente para todos aquellos fans de las historias sobre la mafia. Pero además, si estos pretendían ver de nuevo en su salsa a De Niro, lo tendrán pero en partida doble, pues el legendario intérprete se pone en la piel de dos personajes principales dentro de la trama.

No querías De Niro, pues toma «dos tazas». Eso podría sentenciar en realidad, la campaña promocional de The Alto Knights. En ella, el dos veces ganador del Premio de la Academia da vida a dos jefes de la mafia que existieron en la vida real: Vito Genovese y Frank Costello. Según la sinopsis oficial «Antes eran dos buenos amigos, pero los celos y una serie de traiciones los colocaron rumbo a una colisión mortal que cambiará la mafia para siempre». Levinson no ha desempeñado únicamente su carrera como productor ejecutivo, pues ya ganó un Oscar a la mejor Dirección por su labor tras las cámaras en Rain Man. Aparte, este «hombre orquesta» de Hollywood también ha logrado otras cuatro consideraciones a las estatuillas doradas, concretamente tres en la categoría de Mejor guion original (Avalon, Dines y Justicia para todos) y la última en el campo de la dirección, son su última opción de premio en 1993 por Bugsy. No obstante y a pesar de su excelso currículum filmográfico, no es la primera vez en la que De Niro y Levinson colaboran. En 2017, el actor protagonizó la cinta de HBO, The Wizard of Lies y la adaptación de la novela homónima de Larry Beinhart, La cortina de humo.

De Niro no interpretaba a un mafioso desde El irlandés de Martin Scorsese y recientemente, volvió a estar nominado por su actuación en Los asesinos de la luna, la décima colaboración entre el actor y el cineasta italoamericano. La encarnación de dos personajes por parte de un mismo actor siempre es un desafío arriesgado, porque la interpretación y la sobrecaracterización puede derivar en una poca verosimilitud esperpéntica. Sobre todo, teniendo en cuenta que no existe una motivación real sobre esa decisión de casting más allá del lucimiento personal innecesario por parte de un icono de la escena fílmica. Un ejemplo claro negativo de esto es Legend de Tom Hardy, aunque existen igualmente casos positivos como el recital de Mark Ruffalo en la miniserie, La innegable verdad.

Tráiler de ‘The Alto Knights’

El primer adelanto de The Alto Knights nos muestra a un De Niro enfrentándose a sí mismo, con Costello y Genovese sentados frente a frente y amenazándose con tomar una senda «muy peligrosa». Los dos perfiles han sido representados en varias ocasiones dentro del séptimo arte. Pero Costello le lleva en esto claramente la delantera a Genovese. La última vez que pudimos ver la imagen del primero fue en la serie de televisión El padrino de Harlem, donde el rol fue asumido por Paul Sorvino. Jack Nicholson del mismo modo asumió el nombre del líder mafioso en Infiltrados, aunque en el remake de Martin Scorsese, el personaje sólo poseía el mismo nombre y ciertas actitudes del criminal.

El resto del elenco se completa con Debra Messing, Katherine Narducci, Michael Rispoli, Michael Adler, Ed Amatrudo, Joe Bacino, Anthony J. Gallo, Wallace Langham, Louis Mustillo, Frank Piccirillo, Matt Servitto y Robert Uricola. Como muchas otras producciones, The Alto Knights estaba prevista para llegar a los cines a finales del pasado 2024 y sin embargo, terminó retrasando su estreno con motivo de las huelgas de guionistas y actores. El filme finalmente tendrá un estreno mundial el próximo 21 de marzo.

Este 2025, el actor de Taxi driver tiene pendiente la llegada de la esperada miniserie, Día cero. Una producción de Netflix creada por Lesli Linka, directora de capítulos para series de renombre como Mad Men, Tue Blood, Homeland o The Leftovers. En el campo de los largometrajes, queda saber cuándo podremos ver Tin Soldier, un drama de acción sobre sectas que ha dirigido Brad Furman (El inocente).