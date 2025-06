Tráiler de ‘Deliver Me From Nowhere’: Jeremy Allen White da vida a un melancólico Bruce Springsteen

La tendencia de los grandes biopics musicales continúa este 2025 y ahora, el turno parece haberle llegado a la leyenda americana de Bruce Springsteen. Pero su primer gran tráiler, con un Jeremy Allen White muy a tener en cuenta en la todavía lejana carrera por los Oscar, muestra un profundo interés en lo dramático, dejando de lado el endiosamiento panegírico tan característico del género. Sea como fuere, el estreno de Deliver Me From Nowhere a finales de año, sumado al reclamo de encontrarnos ante la representación de un mito norteamericano, apunta a un largometraje que podría darle muchas alegrías a la 20th Century Fox en lo económico y por supuesto, en lo apreciativo por parte de la prensa especializada.

Austin Butler no consiguió su estatuilla dorada por Elvis (2022) y Timothée Chalamet terminó perdiendo la competencia después de imitar casi a la perfección, la voz de Bob Dylan en A Complete Unknown (2024). Dicen que a la tercera va la vencida, pero no obstante, lo cierto es que esto dependerá en gran medida de la competencia artística que la estrella de The Bear (2022) tenga en frente. Eso sí, independientemente del resultado final, el equipo liderado por el cineasta Scott Cooper ha concatenado todos los elementos necesarios para terminar haciéndose un hueco en la futura edición de los Oscar 2026. Así, adaptando el relato homónimo de Warren Zanes, Cooper retrata un periodo de sanación personal y artístico dentro de un momento trascendental en la vida de Springsteen. Trabajo que podremos ver en las salas de cine de todo el mundo a partir del próximo 24 de octubre.

Tráiler de ‘Deliver Me From Nowhere’

En el adelanto de esta radiografía personalísima de Springsteen, encontramos la confección de un casting tan estimulante como la propia elección de Allen White. Jeremy Strong (Succession) da vida al manager Jon Landau, mientras que Steven Graham (Adolescencia) asume el papel del padre de Springsteen. Dos roles fundamentales en este viaje musical catártico de la estrella. Por otro lado, Paul Walter Hauser (Cobra Kai), Marc Maron (Joker), Odessa Young (The Order), Gaby Hoffmann (Alma salvaje), David Krumholtz (Oppenheimer) y Grace Gummer (Mr. Robot) representan el reparto secundario de la cinta.

Cooper tiene experiencia capturando la esencia de personajes sanados a través de la música. Pues precisamente debutó en la dirección en 2009, gracias a Corazón rebelde. Su trabajo siempre ha dejado grandes interpretaciones y hasta ahora, siempre ha sido un narrador elogiado. La ley del más fuerte (2013), Black Mass (2015) u Hostiles (2017) son, algunos de sus mejores trabajos. Quizás su peor desempeño fue el de Los crímenes de la academia (2022), pero según se percibe en el tráiler y conforme se acerca la fecha de estreno, la sensación sobre Deliver Me From Nowhere es casi cristalina: estamos ante el trabajo más relevante de la carrera de Cooper.

El propio Springsteen explicó cómo había surgido la idea de crear Deliver Me From Nowhere: «Me presentaron la idea y dije ‘suena divertido’. Es un concepto interesante, porque sólo abarca un par de años de mi vida. Es del 81 al 82, y se centra en la creación de ese disco en particular mientras grababa simultáneamente Born in the USA y atravesaba algunas de las dificultades personales con las que he convivido toda mi vida. Pero es fantástico», revelaba el artista durante el podcast de Circuito de premios de Variety. Del mismo modo, Springsteen contó que quería que la película fuese una «sorpresa» para los fans. «No quiero hablar demasiado de ello, solo quiero decir que Jeremy Allen White hizo un trabajo fantástico al igual que Jeremy Strong. Hay una joven, Odessa Young en la película; ella también es increíble», explicaba.

Otro biopic musical en camino

Si el año pasado Chalamet volvió a demostrar por qué va a ser el nuevo actor que liderará a toda una nueva generación de intérpretes, Deliver Me From Nowhere supondrá el salto protagónico definitivo en un largometraje para Jeremy Allen White, tras brillar en shows televisivos como Shameless (2011) y la reciente The Bear, por la cual acumula ya dos premios Emmy y tres Globos de Oro.

En cambio, este nuevo retrato musical no será ni mucho menos el último. Pues sabemos que Sony Pictures y Sam Mendes preparan una tetralogía sobre Los Beatles, incluyendo a un reparto que incluirá a Paul mescal (Paul McCartney), Joseph Quinn (George Harrison), Barry Keoghan (Ringo Starr) y Harris Dickinson (John Lennon). ¿Conseguirá Deliver Me From Nowhere terminar siendo el filme biográfico melómano que logre triunfar de verdad en los premios de la Academia?