Tráiler de ‘All fun and Games’: dos estrellas de Netflix para una nueva película de terror

Sin todavía una fecha oficial de estreno en España, All fun and Games acaba de mostrar su primer tráiler oficial. Una historia de terror cuyo principal aliciente es el protagonismo de sus dos jóvenes estrellas, quienes son parte del reparto principal de dos de las series más vistas de Netflix. Natalia Dyer, Nancy en Stranger things y Asa Butterfield, Otis en Sex Education.

Dirigida por Ari Costa y Eren Celeboglu, All fun and Games supone la ópera prima de esta dupla de cineastas, quienes tienen una buena experiencia en el sector, aunque no precisamente detrás de las cámaras. Y es que Celeboglu ha trabajado como asistente en Scrubs, mientras que Costa ha estado presente en el equipo de producción asociado a los hermanos Russo, en propuestas como Vengadores: Endgame y Capitán América: Civil War. Precisamente la compañía de los hermanos, AGBO, es la encargada de producir esta historia de terror.

¿De qué trata ‘All fun and Games’?

La sinopsis oficial de All fun and Games es la siguiente: “Hay un extraño elemento de crueldad que está incrustado en los juegos para niños: Flashlight Tag, Hangman, Simon Says, y a veces se lleva demasiado lejos. La película sigue a un grupo de hermanos que se encuentran en un juego con un toque demoníaco”.

Aparte de Butterfield y Dyer, el reparto tiene a Keith David, Annabeth Gish, Benjamin Evan Ainsworth y Kolton Stewart, entre su elenco principal. También sabemos que en parte de Hispanoamérica, la película estará distribuida por Diamond Films, lo que podría ser una pista bastante importante sobre su futuro en España. Por otra parte, podría llegar directamente a Amazon Prime Video, la plataforma donde la distribuidora ha colocado varios de sus últimos proyectos como Mona Lisa y Luna de sangre. El guionista de All Fun and Games es J.J. Braider, quien ha coescrito la historia junto a los dos directores.

La cinta plantea estrenarse después del verano en Estados Unidos. Por otra parte, con el tirón mediático de sus dos protagonistas, parece bastante complicado que no vaya a encontrar rápidamente distribuidor. Antes de Netflix, Butterfield ya ha sido una auténtica estrella infantil, participando en historias como El niño con el pijama de rayas, La invención de Hugo y El juego de Ender. Por su parte, Dyer debutó en Hannah Montana: La película y la mayor parte de su carrera la ha dedicado a rodar las temporadas de Stranger Things. La última temporada se estrenará a finales del 2023.