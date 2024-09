Tom Hardy y Aaron Taylor-Johnson protagonizarán la nueva adaptación de Jo Nesbø

Tom Hardy y Aaron Taylor-Johnson son seguramente en estos instantes, los «dos tipos duros» de Hollywood. De prominente físico y rostro rectangular, ambos intérpretes han destacado este año con sus respectivas producciones. Taylor- Johnson con El especialista, malograda en la taquilla y Hardy con Bikeriders, el drama criminal de moteros dirigido por Jeff Nichols. Ahora, por primera vez se cruzarán en el casting de una producción que adaptará ni mas ni menos Sangre en la nieve, la exitosa novela criminal de Jo Nesbø. Bajo la mirada del cineasta Cary Fukunaga, los dos personajes a los que darán vida estos actores serán tan imponentes como nos tienen acostumbrados ambos en sus respectivas filmografías.

El propio Nesbø es quien está escribiendo el guion, aunque el guionista Ben Power (Múnich en vísperas de una guerra) hará sus respectivas revisiones, pues el escritor noruego no está acostumbrado al formato del libreto y sí a la idiosincrasia y mecanismos de la escritura literaria. Sangre en la nieve cuenta la historia de dos líderes de pandillas rivales llamados Hoffman y Fisherman (Hardy), los cuales luchan por un espacio vacío de poder. Entre medias estará Olav (Taylor-Johnson), uno de los sicarios de Hoffman hastiado por su soledad y resignado a una vida sin pasiones. Pero un día conoce a la mujer de sus sueños que trae una doble condena para su romanticismo. El primero es que es Corina Hoffman, la esposa de su jefe. ¿El segundo? Hoffman la quiere muerta y él debe ser el encargado de apretar el gatillo.

Bajo esta premisa, Sangre en la nieve es una narrativa bastante diferente a lo que Nesbø nos tenía acostumbrados con sus thrillers detectivescos centrados en el personaje de Harry Hole, aunque la crítica especializada lo consideró uno de sus trabajos más maduros y personales, lleno de «ironía, mordacidad e ingenio».

Una redención para Fukunaga

Cary Fukunaga se llevó un Emmy en 2014, gracias a su fantástico trabajo dirigiendo la serie True Detective. Un reconocimiento para el que del mismo modo sería considerado en 2018 con la ficción de Netflix, The Alienist. Sin embargo, en el terreno fílmico no ha tenido tanta suerte a pesar de haber contado con el respaldo de la MGM (Metro Goldwyn Mayer) para rodar Sin tiempo para morir en 2021, la despedida de Daniel Craig como 007. El filme no convenció a la crítica y de hecho, hizo una taquilla bastante peor que lo que anteriormente lograron Spectre y Skyfall. Por lo menos, su desempeño en la serie Masters of the Air, estrenada este 2024 en Apple TV + fue lo suficientemente aplaudido como para ensalzar de nuevo su figura. En 2022, la polémica en torno a su figura se avivó por numerosas acusaciones de conducta inapropiada, entre ellas las del despido de la actriz Readen Greer tras negarse a hacer un topless en una escena de la anteriormente mencionada, True Detective. Todo ese ruido mediático se ha paralizado, por lo que posiblemente El rodaje está programado para comenzar a finales del año, por lo que la producción sigue en la búsqueda activa de un casting que consiga aupar todavía más un elenco ya más que reconocible con la presencia de Hardy y del que a todas luces, es el mejor posicionado para ser el nuevo James Bond.

Hardy y Taylor-Johnson: dos tipos duros

No son tiempos sencillos para la taquilla, pero los últimos trabajos de Hardy y Taylor-Johnson han tenido mejores resultados en el streaming que en las salas. Algo que posiblemente cambie en los próximos meses ya que los dos en realidad estrenaran películas que comparten universo. Hablamos del mundo de villanos de Spider-Man creados por Sony Pictures.

A Hardy lo veremos en Venom: El último baile, cerrando lo que parece una etapa superheroica que si bien le ha traído éxitos recaudatorios, ha mermado a nivel de calidad su prolífica carrera. Nadie duda que esta especie de despedida será un gran filón económico para Sony Pictures. Lo que no parece tan claro es el desempeño de la futuro personaje de Aaron Taylor-Johnson. Hablamos de Kraven el cazador, otro spin-off de interés cuestionable para una audiencia que ya ha vivido fracasos tales de esta compañía como Morbius o Madame Web. La cinta de Kraven llegará a los cines el 13 de diciembre. En el aspecto más autoral, el joven actor británico aparecerá en el Nosferatu de Robert Egers y en 2025, formará parte del genial reparto de 28 años después, la nueva entrega de la saga de Danny Boyle y Alex Garland.