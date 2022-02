Las plataformas de streaming están anunciando sus estrenos de películas y series este mes. En cuanto a las nuevas series HBO Max estrena en febrero La chica de antes, un thriller que adapta la novela homónima, All american: Homecoming, el spin-off de All american ambientado en California y Smiling Friends, la nueva serie de Adult Swim.

HBO Max estrenará la segunda temporada de la serie distópica producida por Ridley Scott Raised by Wolves y la tercera temporada de La amiga estupenda que adapta el tercer libro de la saga Dos amigas de Elena Ferrante. También estrena la tercera temporada de Painting with John, Dollface o State of the Union o la última temporada de Killing Eve o Snowfall.

Raised by Wolves Temporada 2

El 4 de febrero HBO Max estrena la segunda temporada de esta serie protagonizada por la pareja androide Madre (Amanda Collin) y Padre (Abubakar Salim). Ellos junto con su prole de seis hijos humanos se unen a una colonia atea recién formada en la misteriosa zona tropical de Kepler 22 b. Esto será el comienzo de sus problemas, ya que el «hijo natural» de la madre amenaza con llevar a la extinción lo poco que queda de la raza humana.

Smiling Friends

El 9 de febrero se estrena esta nueva serie de Adult Swim que sigue a los empleados de una pequeña empresa dedicada, según la sinopsis de HBO, «a traer felicidad a un mundo extraño pero colorido».

La chica de antes

El 10 de febrero se estrena esta miniserie que es una adaptación de la novela homónima en cuatro capítulos. Según la sinopsis de HBO Max: “Jane se enamora de una casa extraordinariamente minimalista, pero cuando descubre que otra mujer murió en la misma propiedad tres años antes, comienza a preguntarse si su propia historia es solo una repetición de la historia de la chica de antes”.

State of the Union Temporada 2

El 14 de febrero se estrena esta segunda temporada de la serie protagonizada por Brendan Gleeson y Patricia Clarkson. Una ficción creada por Nick Hornby y Stephen Frears y ambientada en los Estados Unidos.

Hijos de Dune

El 17 de febrero se estrena esta miniserie en la que Dune, la antigua profecía, se ha cumplido: el mandato del legendario Muad’s dib ha transformado milagrosamente las tierras perdidas. Pero como siempre, en La Gran Casa del Imperio siguen surgiendo rumores de conspiración, complots y traiciones. Y cuando Muad’s dib ya no tiene el poder para ejercer de emperador, su joven hijo Leto y su hija Ghanima se enfrentan a una posible, y desastrosa, guerra civil en Arrakis, lo que comportaría el caos de la galaxia.

All American: Homecoming

El 23 de febrero se estrena este Spin-off de All American, pero que se ambienta en otro lugar lejos del instituto del sur de California. En esta ocasión sigue la historia de Simone que se traslada desde otro estado para asistir a la Universidad de Bringston. Allí se une al equipo de tenis, tratando de recuperar su equilibrio en la cancha después de su embarazo, el matrimonio con Jordan y posterior divorcio.

Otras series de estreno en HBO Max en febrero

Hit Temporada 2: 6 de febrero.

La amiga estupenda: las deudas del cuerpo Temporada 3: 7 de febrero.

Dollface Temporada 2: 12 de febrero.

Painting with John Temporada 2: 19 de febrero.

Snowfall Temporada 5 (y final): 26 de febrero.

Killing Eve Temporada 4 (y final) : 27 de febrero.