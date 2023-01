Todas las series nominadas a los Globos de Oro 2023

La ceremonia de la entrega de los Globos de Oro 2023 tendrá lugar en Los Ángeles en la madrugada de este martes al miércoles 11 de enero. El cómico Jerrod Carmichael será el presentador de la gala de los 80 Globos de Oro. La favorita en cuanto a series a estos Globos de Oro es la comedia Colegio Abbott con cinco nominaciones.

Las favoritas para esta edición

Las series nominadas a los Globos de Oro en el apartado de Mejor serie dramática son Better Call Saul (Netflix y Movistar+), The Crown (Netflix), La casa del dragón (HBO Max), Ozark (Netflix) y Severance (Apple TV). En cuanto a las nominadas a Mejor serie de comedia están Colegio Abbott (Disney+), The Bear (Disney+), Hacks (HBO Max), Solo asesinatos en el edificio (Disney+) y Miércoles (Netflix).

En el apartado de Mejor miniserie están las ficciones Encerrado con el diablo (Apple TV), Dahmer (Netflix), Pam y Tommy (Disney+), El desertor (Filmin) y The White Lotus (HBO Max).

Los actores y actrices nominados

En cuanto a las actrices las nominadas a Mejor actriz de una serie dramática son Emma D’Arcy por La casa del dragón, Laura Linney por Ozark, Imelda Staunton por The Crown, Hilary Swank por Alaska Daily y Zendaya por Euphoria. En la categoría de Mejor actriz de una serie de comedia o musical están Quinta Brunson por Colegio Abbott, Kaley Cuoco por The Flight Attendant, Selena Gomez por Solo asesinatos en el edificio, Jenna Ortega por Miércoles y Jean Smart por Hacks.

En cuanto a los actores en la categoría de Mejor actor de una serie dramática están Jeff Bridges por The Old Man, Kevin Costner por Yellowstone, Diego Luna por Andor, Bob Odenkirk por Better Call Saul y Adam Scott por Severance. En la categoría de Mejor actor de una serie de comedia o musical están Donald Glover por Atlanta, Bill Hader por Barry, Steve Martin y Martin Short por Solo asesinatos en el edificio y Jeremy Allen White por The Bear.

En el apartado de Mejor actriz en una miniserie están Jessica Chastain por George & Tammy, Julia Garner por Inventando a Anna, Lily James por Pam & Tommy, Julia Roberts por Gaslit y Amanda Seyfried por The Dropout. Y en el de Mejor actor de una miniserie Taron Egerton por Encerrado con el diablo, Colin Firth por La escalera, Andrew Garfield por Por mandato del cielo, Evan Peters por Dahmer y Sebastian Stan por Pam & Tommy.

En cuanto a las nominadas a Mejor actriz de reparto en musical, comedia o drama están Elizabeth Debicki por The Crown, Hannah Einbinder por Hacks, Julia Garner por Ozark, Janelle James y Sheryl Lee Ralph por Colegio Abbott. En cuanto a los candidatos a Mejor actor de reparto en musical, comedia o drama están los actores John Lithgow por The Old Man, Jonathan Pryce por The Crown, John Turturro por Severance, Tyler James Williams por Colegio Abbott y Henry Winkler por Barry.

Por último, en cuanto a las nominadas a Mejor actriz de reparto de una miniserie están Jennifer Coolidge por The White Lotus, Claire Danes por La nueva vida de Toby, Daisy Edgar-Jones por Por mandato del cielo, Niecy Nash por Dahmer y Aubrey Plaza por The White Lotus. Y a Mejor actriz de reparto en una miniserie están F. Murray Abraham por The White Lotus, Domhnall Gleeson por El paciente, Paul Walter Hauser por Encerrado con el diablo, Richard Jenkins por Dahmer y Seth Rogen por Pam & Tommy.