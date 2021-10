Las series de los hermanos Robert y Michelle King se han convertido en un éxito mundial y cuatro se pueden ver completas en Movistar+. La serie satítica The Bite fue rodada durante la pandemia, The Good Fight un drama de abogados, Evil un thriller psicológico que analiza los orígenes del mal y Your Honor un intenso drama judicial con tintes de thriller.

The Bite

La nueva serie de los King es un drama satírico que fue rodado durante la pandemia del coronavirus en el que se mezcla la comedia con el terror zombi. Las protagonistas son Rachel (Audra McDonald) y Lily (Taylor Schilling) dos vecinas de un barrio de Nueva York que sobreviven al confinamiento por la pandemia del Covid-19. Rachel es médico y atiende a sus pacientes por videoconferencia, al tiempo que intenta superar una crisis con su marido, Zach, que trabaja en un Centro para el Control de Enfermedades. Lily, la vecina de arriba, se gana la vida con sesiones de BDSM y está escribiendo sus memorias para una editorial. Las dos tendrán que enfrentarse a una extraña y mortal variante del virus que se extiende de forma inesperada y convierte a la gente en zombies.

The Good Fight



Un peculiar drama de abogados que ya va por la quinta temporada y se ha convertido en una de las más vistas en Movistar+. Una serie protagonizada por Christine Baranski (The Good Wife) y Audra McDonald (The Bite, Sin cita previa). La serie ha sido renovada por una sexta temporada y por ahora se pueden ver las cinco temporadas anteriores de esta serie en Movistar+.

Evil

Un thriller psicológico protagonizado por una psicóloga escéptica, un seminarista con problemas y un experto independiente que investigan el archivo de misterios sin resolver de la Iglesia. Los tres investigan si tienen explicación lógica o tiene que ver con causas sobrenaturales supuestos milagros, posesiones demoniacas y otros fenómenos inexplicables. La serie se puede ver en SYFY, el canal de ciencia ficción, en el que cada lunes se estrena un nuevo episodio de la segunda temporada y la temporada 1 está disponible al completo bajo demanda. En esta entrega los protagonistas se enfrentan a su lado más oscuro: David siente la tentación antes de su ordenación y Ben sufre terrores nocturnos debido a sus incontrolables miedos. La temporada 1 ya está disponible al completo bajo demanda.

Your Honor

Este intenso drama judicial cuenta la historia de un respetado juez que debe sacrificar sus convicciones morales y arriesgarlo todo para salvar la vida de su hijo culpable de atropellar una persona y causar su muerte. Una serie de Showtime protagonizada por Bryan Cranston, conocido por su papel de Breaking Bad, creada por Peter Moffat a partir de la original israelí Kvodo, con Robert y Michelle King como productores ejecutivos junto al propio Bryan Cranston. La serie ha sido renovada por una segunda temporada que llegará pronto a Movistar+ y la primera entrega ya está disponible al completo bajo demanda.