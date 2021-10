Parece mentira que ya haya pasado un año desde que Warner Bros Pictures publicase (sorprendiendo gratamente) el primer tráiler de The Batman, el caballero oscuro completamente diferente que promete un oscuro Robert Pattinson, en esta nueva revisión dirigida por Matt Reeves. La película está programada para estrenarse el 4 de marzo, después de varios retrasos debido a la pandemia, todavía se encuentra en fase de postproducción.

“It’s not just a signal; it’s a warning.” ❤️ this Tweet for reminders before and when #TheBatman is released. pic.twitter.com/ouos1t3PZ4

— The Batman (@TheBatman) October 14, 2021