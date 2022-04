Era una noticia bastante previsible, pero Warner Bros Pictures ha confirmado el regreso de Robert Pattinson y el director Matt Reeves en The Batman 2, la secuela que continuará la oscura y gótica historia de esta versión detectivesca del Caballero Oscuro. La firma de una segunda entrega por parte de la major estaba prácticamente cantada, vistos los buenos resultados que el reboot había obtenido tanto en la taquilla como por parte de la crítica internacional. El anuncio se hizo oficial en el día de ayer, gracias al súper evento de la CinemaCon celebrado en Las Vegas, a la vez que se confirmaba el regreso de los dos máximos artífices de esta triunfal adaptación.

El director ya se ha pronunciado (vía Deadline) queriendo agradecer el apoyo del público a The Batman: “Gracias a todos por su tremendo apoyo a The Batman. No podríamos haber llegado hasta aquí sin la fe y el entusiasmo de todos sus equipos en todo el mundo. Estoy emocionado de volver a este mundo para el próximo capítulo”. Lo cierto es que todo lo que no hubiese sido esta noticia parecería un error estratégico de cara al futuro de la nueva franquicia. El thriller de investigación para desenmascarar a Enigma ha recaudado ya más de 750 millones de dólares en la taquilla mundial, superando encima todas las expectativas que Warner tenía con su rendimiento en HBO Max.

Aparte del regreso, sabemos entre poco o nada de The Batman 2 y eso que Reeves dejo alguna que otra píldora que parece evidente. El joker será de nuevo el antagonista (Barry keoghan), como pudimos ver en esa escena eliminada del metraje y en la aparición junto a Enigma dentro de Arkham. Menos seguro es el regreso de Catwoman, quien parece haberse marchado de la ciudad. Todavía es demasiado pronto para dar por sentado nada, queda un largo camino hasta poder saber siquiera algo más de la producción. ¿Volverán Enigma? ¿Aparecerá Robin?

Antes de The Batman 2, el universo del hombre murciélago pasa por un desarrollo televisivo, del mismo modo que James Gunn produjo El pacificador, spin-off con el personaje de John Cena de El escuadrón suicida. El pingüino de Colin Farrel tendrá una serie propia en HBO Max, pero no será el único, ya que Reeves también supervisará una serie centrada en la policía de Gotham, donde el Comisario Gordon seguramente tenga mucho que decir.