HBO Max sigue incorporando contenido a su catálogo, expandiendo la tipología de films y series independientemente de su género. Pero es cierto que, concretamente en el campo del terror, llevan una temporada añadiendo producciones nuevas como Maligno de James Wan o la serie El visitante.

La terrorífica película de HBO

No obstante, la plataforma controlada por WarnerMedia también recurre a historias de miedo que desde hace años tienen grandes legiones de fans. Por ello, La niebla es la terrorífica película de HBO que no te dejará dormir, una obra nacida de la retorcida mente del mismísimo Stephen King.

La sinopsis, como cualquier material de King, parte del misterio y los elementos fantásticos: “En un pequeño pueblo de Maine, estalla de repente una violenta tormenta que termina tan bruscamente como comenzó. Surge en ese momento una niebla espesa que va matando a todos aquellos que se ven envueltos por la oscuridad. Un grupo de habitantes de la región se esconde entonces en un supermercado. Allí tendrán que aprender a colaborar entre todos para sobrevivir a las extrañas criaturas que acaban con ellos uno a uno, intentando entrar en el establecimiento”.

Es de sobra conocido que el escritor de terror por antonomasia ha proporcionado al cine ingentes horas de material para producir historias, algunas de ellas tan exitosas como IT, El resplandor, Cuenta Conmigo, Carrie o Misery. No obstante, el caso de La niebla es especial ya que no suele pasar que a los escritores les guste un cambio respecto al final de la historia original y a King, el desenlace le fascinó. Y eso que su director no es para nada ajeno a la obra del de Maine. Antes de esta terrorífica película, el director Frank Darabont ya nos emocionó con Cadena Perpetua, basada en el relato titulado Rita Hayworth y la redención de Shawhank.

Darabont también adapta aquí el guion, estirando, editando y añadiendo sus impresiones sobre el libro original. Thomas Jane (El castigador) protagoniza esta historia en la que Marcia Gay Harden, Laurie Holden, André Braugher, Toby Jones, William Sadler y Jeffrey DeMunn conforman un reparto de caras recurrentes en la primera línea de la industria. En la corta carrera de Darabont, la presencia de King también se manifestó en La milla verde y La niebla fue su última película antes de pasarse a la producción de series como The Walking Dead o Mob City. Lo más reciente que hemos podido ver de su trabajo ha sido su labor como script doctor en películas como Godzilla (2014) y Las crónicas de Blancanieves: El cazador y la reina de hielo (2016).