Como viene siendo habitual, Netflix no para de ofrecer contenido de todo tipo de género en su inabarcable catálogo. Un servicio de entretenimiento ideal para el fin de semana, sobre todo si se da un parte meteorológico adverso, aunque ya estemos en plena primavera. Entre toda esta filmoteca virtual ya está disponible la película de terror que podría dejarnos sin dormir estos días: La apariencia de las cosas.

Basada en la novela All things Cease to Appear de Elizabeth Brundage, La apariencia de las cosas es una película de terror protagonizada por la nominada al Oscar Amanda Seyfried que está disponible desde ya mismo gracias a Netflix. Su sinopsis narra la historia de una pareja de Manhattan que se marcha a vivir a una aldea del valle del Hudson. Allí descubrirán que su propio matrimonio oculta una oscura sensación que compite con los inquietantes antecedentes de su nuevo hogar.

Producida por Likely Story, Shari Springer Berman y Robert Pulcini firman el guion y dirigen esta propuesta que mezcla el thriller con el horror sobrenatural que siempre ha existido dentro del género con las casas encantadas. Ambos han dirigido largometrajes como Diario de una niñera, protagonizada por Scarlett Johansson y American Splendor de Paul Giamatti. En el terreno de las series, Springer ha trabajado en Shameless, mientras que en el terreno de la pequeña pantalla, han aparecido en Shameless y han rodado un par de capítulos de Succesion, una de las mejores series de la actualidad.

Además de Seyfried, el reparto se completa con James Norton, Karen Allen, F. Murray Abraham, Natalia Dyer, Rhea Seehorn, Alex Neustaedter, Jack Gore, Olivia Boreham-Wing y Kelcy Griffin. Seyfried estuvo nominada a Mejor Actriz de Reparto en los Oscar de 2021 por Mank, el film sobre el origen de Ciudadano Kane que firmó David Fincher. No obstante, a pesar de tener apenas 36 años, ya posee una extensa filmografía en la que ha trabajado a las órdenes de cineastas de la talla de Tom Hopper o Paul Schrader.

La crítica ha destacado la fotografía de Larry Smith y lo evocadora que es su propuesta. La apariencia de las cosas se une a otras películas del género producidas por Netflix como El páramo, Cielo rojo sangre o Mudanza mortal. En el futuro de Amanda Seyfried está otro gran estreno dentro de una plataforma, The Crowded Room. Una serie producida por Apple TV + en la que estará acompañada por Tom Holland y Emmy Rossum.