La televisión española hace historia en los Emmy Internacionales: triunfan un actor y un documental

El actor Oriol Pla ha ganado en Nueva York el Premio Emmy Internacional a la mejor actuación masculina en la serie Yo, adicto. Se convierte así en el primer intérprete español en conquistar este galardón. Pero este no ha sido el único premio para la televisión patria en esta 53ª edición de los galardones organizada por la Academia Internacional de las Artes y las Ciencias de la Televisión. El documental que relata el caso Rubiales, #SeAcabó: Diario de las campeonas, dirigido por Joanna Pardos logró el Premio Emmy Internacional a mejor documental deportivo del 2025. Sin embargo, las telenovelas Valle salvaje de TVE y Regreso a las sabinas de Disney+, que estaban nominadas, se quedaron sin premio.

Alegría máxima la que vivió Oriol Pla la pasada noche del 24 de noviembre cuando escuchó su nombre como ganador del Premio Emmy Internacional a la mejor actuación masculina en la serie Yo, adicto. Pla se impuso así a Diljit Dosanjh por su trabajo en la serie india Amar Singh Chamkila, de Netflix; David Mitchell por la británica Ludwig; y Diego Vasquez por la adaptación de Cien años de soledad, de Netflix.

La serie Yo, adicto, protagonizada por Oriol Pla, es una historia adaptada de la novela homónima de Javier Giner, coproducida por Alea Media y Disney+, en la que se relata la vida del propio Giner, llena de obstáculos y dificultades con las drogas.

En su discurso, Pla le ha dedicado el trofeo a Javi Giner, el hombre al que retrata en la serie: «Nunca podré agradecértelo suficiente. Mereces vivir en voz alta, orgullosamente y maravillosamente», ha expresado el actor.

«Es una historia de rehabilitación. Si estás sufriendo con alguna adicción y estás en un bosque oscuro, sigue adelante, ningún sentimiento es definitivo porque en el otro lado hay un regalo, estás tú», ha sentenciado.

Al recoger el galardón en esta 53ª edición del premio organizado por la Academia Internacional de las Artes y las Ciencias de la Televisión, Pla se mostró especialmente emocionado e impactado por su victoria. El intérprete se abrazó apasionadamente con Javier Giner, el hombre al que retrató en la serie. «No nos lo creemos», han declarado ambos tras bajarse del escenario.

“Estic en xoc!”: el català Oriol Pla fa història i guanya l’Emmy Internacional a millor actor per «Yo, adicto» https://t.co/E77vm4pfHe pic.twitter.com/adwidYnPq6 — 3CatInfo (@3CatInfo) November 25, 2025

La otra victoria

El palmarés español se completa con #SeAcabó: Diario de las campeonas dirigido por Joanna Pardos, que logró el Premio Emmy Internacional a mejor documental deportivo del 2025 superando a Argentina 78, sobre la victoria albiceleste en su mundial.

La película de no ficción relata el caso que dio la vuelta al mundo sobre el beso no consentido que el entonces presidente de la Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, dio a Jenni Hermoso tras la victoria de España en la final del Mundial 2023 de Australia y Nueva Zelanda.

#SeAcabó: Diario de las campeonas está dirigido por la catalana Joanna Pardos y producido por Netflix, con los productores ejecutivos que acompañaron a Joanna, Luis Calvo y Javier Martínez Suárez.

Por otro lado las telenovelas españolas Valle salvaje de TVE y Regreso a las sabinas de Disney+, que estaban nominadas, se quedaron sin premio. Recordemos que el año pasado La promesa de TVE sí consiguió este Emmy Internacional.