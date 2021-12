Solo en casa es un clásico dentro de las películas navideñas cada año. Ya sea porque siempre la emiten en alguna cadena o porque con la era del streaming, la tenemos al alcance de nuestro mando, siempre es vista por millones de personas en estas fechas. Aparte de la notoriedad que siempre recibe por el calendario, este año obtuvo un plus de atención debido al estreno del reboot protagonizado por Archie Yates (Jojo Rabbit). Las comparaciones son odiosas, pero conseguir recuperar la esencia de la película de Chris Columbus es quizás, demasiado difícil. Lo que sí que podemos hacer para vivir una noche mágica es alquilar la casa donde se rodó la película, disponible dentro de la plataforma de Airbnb.

El anuncio lo podemos encontrar dentro de la cuenta de Instagram de la plataforma, la cual escribe el siguiente mensaje en el post: “Celebren la temporada navideña al estilo McCallister, asquerosos animales. Por primera vez, un grupo de traviesos puede reservar unas vacaciones en la casa atemporal donde comenzó la historia de Solo en casa (sin la interrupción de molestos intrusos). El hermano mayor Buzz pasará la noche en la casa de su infancia mientras los McCallisters están fuera de vacaciones”.

Como se puede comprobar, la publicación no se corta en utilizar el imaginario fílmico de la historia y continúa diciendo, “Los huéspedes disfrutarán de una acogedora escena navideña con un árbol perfectamente adornado incluido, trampas explosivas en abundancia (¡pero no se preocupe, las colocará, no las esquivará!)”. Finalmente la publicación advierte de que el periodo de abertura de las reservas comenzará a partir del 7 de diciembre. No se trata por tanto de pasar una noche sin más, sino que el interior esta recreado exactamente como apareció en la cinta de 1990. Una noche tematizada para los auténticos fans de la franquicia.

Sin embargo, aunque pueda parecer un acto lucrativo sin más, este edificio fue vendido en 2012, siendo ahora parte de un negocio benéfico en el que lo recaudad irá directamente a un hospital infantil de Chicago.