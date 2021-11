Aunque el público lleve consumiendo reinicios de saga y remakes desde que existe la industria de Hollywood, parece que últimamente se da una tendencia al alza en la creación de reboots. Los primeros en criticar esta falta de originalidad son los directores y guionistas originales, quienes no entienden la necesidad de volver a llevar a la gran pantalla los mismos productos. El último ha sido Chris Columbus, el director de la película Solo en casa, estrenada en 1990. Columbus fue noticia hace algunos días, cuando se ofreció a continuar la saga de Harry Potter, con la adaptación de El legado maldito. Pero ahora, en vez de esta retrospectiva nostálgica sobre su filmografía, ha apuntado disgustado hacía Por fin solo en casa, el reinicio que Disney prepara para estrenar directamente en su plataforma de streaming.

Ha sido en una entrevista para ReelBlend, donde el director se ha despachado a gusto ante la falta de creatividad palpable que existe en el Hollywood actual: “En esta versión de Hollywood en la que vivimos, todo el mundo está rehaciendo todo y reiniciando todo. Quiero decir, está saliendo un reinicio de Solo en casa ¿Cuál es el punto? La película existe, tan solo vivamos con la película que existió”.

Columbus continuaba con lo que parece un pensamiento muy claro respecto a la tendencia en alza que se da en Hollywood: “No tiene sentido que rehagamos El mago de Oz, no tiene sentido que ninguno de nosotros rehaga las películas clásicas. Haga algo original, porque necesitamos más material original. Entonces, no. No tiene sentido”. No es la primera vez que el cineasta se posiciona en contra de los reinicios, ya que el año pasado ya manifestó a Insider el poco sentido que tiene rehacer una película que ha tenido la longevidad de Solo en casa. ¿Debería Hollywood concentrar sus energías en nuevas historias o busca renovar estas historias porque sabe que al final es lo que reclaman las audiencias mundiales?

‘Por fin solo en casa’ está protagonizada por Archie Yates, Rob Delaney, Elli Kemper, Pete Holmes y Kenan Thompson. Se estrenara el próximo viernes 1 de noviembre en Disney Plus.