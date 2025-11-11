‘Stranger Things 5’: día de estreno, cuántos capítulos son, duración y qué actores estarán

Los fans de Stranger Things llevan más de tres años esperando con la última temporada de la conocida serie fantástica. Los usuarios de Netflix que se engancharon en 2016 a esta increíble ficción de los hermanos Duffer esperan que la temporada 5 de Stranger Things no les defraude. Como ya queda muy poco, Netflix he empezado a calentar motores con el estreno del tráiler oficial esta nueva entrega de Stranger Things y en él podemos como todo el grupo unido, Once, Mike, Steve, Dustin, Lucas, Nancy, Robin y compañía, vuelven a revivir el terror de Vecna en Hawkins. Además, en estos dos minutos se sugiere que en esta temporada final cuya producción ha estado a cargo de los creadores de la serie, los hermanos Duffer, junto con Shawn Levy y Dan Cohen, tendrá lugar una confrontación épica que marcará el destino de sus protagonistas y que dará el cerrojazo final a la serie.

Según la sinopsis oficial un año después de lo ocurrió en la cuarta temporada ambientada en el otoño de 1987, «Hawkins está marcado por la apertura de los Portales, y nuestros héroes están unidos por un solo objetivo: encontrar y matar a Vecna. Pero él ha desaparecido: su paradero y planes son desconocidos. Complicando su misión, el gobierno ha puesto a la ciudad bajo cuarentena militar y ha intensificado su caza de Once, obligándola a volver a esconderse. A medida que se acerca el aniversario de la desaparición de Will, también se aproxima un pesado y familiar temor…».

Cuándo se estrena la temporada 5 de Stranger Things

Después de más de tres años de espera, por fin podemos confirmar a los seguidores de esta serie es que el primer bloque de cuatro episodios se estrenará el 26 de noviembre. El segundo bloque compuesto por los tres episodios siguientes estará disponible a partir del 25 de diciembre y el último, que será el final de la serie, tendrá como título Este lado y se podrá ver el 31 de diciembre.

Por lo tanto, sus seguidores empezarán el 2026 conociendo ya el final de la serie que se ha convertido en un fenómeno cultural en todo el mundo. Uno de los grandes aciertos de la serie es su apuesta por recurrir a la estética, cultura y música de los años 80, gracias a lo que ha conectado con varias generaciones, sobre todo con los que crecieron con películas como E.T. o Los Goonies.

Cuántos episodios tiene Stranger Things 5

La quinta temporada de esta inolvidable serie estará compuesta por ocho episodios que, según Maya Hawke, que interpreta el papel de la adolescente Robin Buckley, serán “básicamente ocho películas” por su extensa duración. Por ahora, lo que se ha comentado es que el episodio 1 durará una hora y 8 minutos, el episodio 2 54 minutos, el episodio 3 una hora y 6 minutos y el episodio 4 una hora y 23 minutos. Además, la duración del episodio 8, el último será más larga porque tendrá aproximadamente 2 horas.

En cuanto la duración de los episodios 5, 6 y 7 de esta quinta temporada de Stranger Things en Netflix están sin confirmar, pero por lo menos ver esta nueva entrega va a suponer 6 horas más lo que duren estos tres episodios. Como los cuatro episodios se estrenarán el 26 de noviembre y el resto en diferentes fechas de diciembre, sus seguidores podrán disfrutar con calma de los esperados episodios.

Actores de la temporada 5 de Stranger Things

La actriz Linda Hamilton, a la que conocemos por su papel en Terminator, es el gran fichaje de esta temporada e interpreta a la doctora Kay, una agente del gobierno cuyo objetivo es dar caza a Once. Además, entre las novedades están también la incorporación al equipo técnico del realizador Dan Trachtenberg, al que conocemos por su trabajo en ficciones como Calle Cloverfield 10 y Prey.

Además, en el reparto coral de la temporada 5 de Stranger Things de Netflix estarán los actores Winona Ryder como Joyce Byers, David Harbour como Jim Hopper, Millie Bobby Brown como Once / Jane Hopper, Finn Wolfhard como Mike Wheeler, Gaten Matarazzo como Dustin Henderson y Caleb McLaughlin como Lucas Sinclair. También estarán los actores Noah Schnapp, Sadie Sink, Natalia Dyer, Charlie Heaton, Joe Keery, Maya Hawke, Priah Ferguson, Brett Gelman, Cara Buono, Amybeth McNulty y Jamie Campbell Bower, entre otros.

Aunque por ahora los seguidores de la serie se tienen que conformar con el tráiler, en pocos días podrán por fin ver los cuatro primeros episodios de Stranger Things. Estaremos muy atentos a todas las noticias sobre el estreno más esperado del año.