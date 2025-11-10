Los fans de ‘Nadie quiere esto’ están de suerte: habrá tercera temporada y esto es todo lo que sabemos

La serie Nadie quiere esto triunfó en Netflix cuando se estrenó en 2024 y se colocó entre lo más visto del la plataforma de la N roja. Hace dos semanas se estrenó la segunda temporada y se ha vuelto a convertir en todo un éxito con 18 millones de visualizaciones en sus primeros 10 días de emisión en los que ha logrado colocarse en el top 10 de 82 países. Debido al éxito de audiencia sin precedentes de la comedia romántica creada por Erin Foster, Netflix acaba de anunciar oficialmente que va a renovar la serie por una tercera temporada con un curioso vídeo en una de sus redes sociales en el que la protagonista, Kristen Bell, llama por FaceTime a sus compañeros de reparto para comunicarles la noticia. «¡Kristen Bell anuncia al elenco de Nobody Wants This AND YOU que la tercera temporada es OFICIAL!», anuncia la conocida actriz.

Esta comedia romántica con pinceladas de drama se centra en la relación de Joanne, una mujer agnóstica que dirige un podcast de sexo, cuyo papel es interpretado por la actriz Kristen Bell, y Noah, un rabino bastante atractivo al que da vida el actor Adam Brody. Aunque su entorno no aprueba esta extraña relación poco a poco se va consolidando entre peleas, rupturas y reconciliaciones. Eso sí, hay que reconocer que, aunque la segunda temporada de Nadie quiere esto ha obtenido buenas cifras de audiencia, no ha generado en las redes sociales la misma polémica que la primera entrega de la serie de moda.

Su creadora Erin Foster ha declarado: «No puedo estar más ilusionada de adentrarme en la tercera temporada». «Mientras no me quite tiempo de ver reality shows por las noches, haré todas las temporadas que quieran», ha bromeado haciendo gala de su especial sentido del humor. Hay que recordar que está inspirada parcialmente en su propia vida.

¿Qué ocurre en la segunda temporada de Nadie quiere esto?

En las dos primeras temporadas la serie ha girado en torno a una pregunta: ¿Cómo va a funcionar una relación entre dos personas con una visión del mundo tan diferente? Si todavía no has visto la primera o la segunda temporada te recomiendo que no sigas leyendo porque puedes encontrar leyendo porque te puedes encontrar algún spoiler.

En la primera entrega Joanne y Noah se conocen en una fiesta y se enamoran a pesar de sus grandes diferencias. Durante esos primeros episodios la pareja era conociéndose y sufrirá las intromisiones de sus familias y los primeros enfados y discusiones. Al final de la temporada, surge un gran obstáculo en su relación ya que Joanne no se siente lista para convertirse al judaísmo y esto es fundamental para Noah.

La segunda temporada comienza con Joanne y Noah juntos durante la fiesta de compromiso de Morgan (Justine Lupe) y su terapeuta, el Dr. Andy (Arian Moayed). Para salvar su relación, Noah le propone ayer a Joanne darse seis meses para disfrutar de su amor sin pensar en el futuro, pero ella no acepta. Al final, tras una conversación con Sasha en la que le hace ver que una relación no debería ser tan difícil, Noah decide poner fin al noviazgo y le explica a Joanne que no se ha rendido, sino que está aceptando su situación, y si bien la quiere, no puede seguir así.

Tras una conversación con Esther en el que la explica lo que supone convertirse al judaísmo, Joanne cambia de opinión y decide buscar a Noah para retomar su relación y poder ser felices de una vez. La segunda temporada Nadie quiere esto termina con el compromiso de Joanne y Noah, pero también ha dejado muchos flecos sueltos que tendrán que cerrar los protagonistas en la tercera entrega de esta serie.

Lo que sabemos de esta tercera entrega

Por ahora lo que ha llegado a nuestros oídos es que la serie Nadie quiere esto tendrá una tercera temporada y que su producción ya está en marcha. Posiblemente esta nueva entrega tendrá diez episodios como las dos primeras temporadas y según los rumores, podría estrenarse en 2026 si todo va según lo planeado.

Por supuesto, los actores Kristen Bell y Adam Brody repetirán como protagonistas en esta tercera entrega de la serie y tendrán que resolver todas las incógnitas que se plantearon al final de la segunda temporada. Hay que recordar que la serie se basa en la historia de amor real de su creadora, Erin Foster, que se convirtió al judaísmo por amor y esta experiencia seguro que también inspirará el final de esta serie. Estaremos muy atentos a todas las noticias sobre la tercera temporada de Nadie quiere esto e intentaremos aclarar a sus fans si finalmente esta es la última entrega de la serie.