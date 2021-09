Una de las noticias más comentadas estos días es el anuncio del reality de Georgina Rodríguez, la mujer del futbolista Cristiano Ronaldo por si alguien está despistado, en Netflix. La plataforma de streaming quiere superar con ella todos los récords de audiencia.

El objetivo del reality es según Netflix realizar “un retrato profundo y emotivo de la mujer que hay detrás de las fotos, los stories y los grandes titulares. En él irá revelando todos los aspectos de su vida, desde la parte más pública y conocida hasta la más personal». Todo un reto porque Georgina Rodríguez es uno personaje mediático que mucha gente todavía no conoce. Aunque desde que apareció en Mask Singer se ha convertido en una mujer más conocida por los espectadores.

Netfix está calentando el ambiente y va dando poco a poco detalles del proyecto. Georgina ha sorprendido esta semana a sus seguidores compartiendo ella misma en su Instagram la primera imagen del reality. En la fotografía la vemos posando con la claqueta del reality y luciendo un ajustadísimo vestido estampado de cuello alzado, y su larga melena suelta con suaves ondas.

¿Qué sabemos del reality de Georgina Rodríguez?

Todavía sabemos poco sobre el reality pero poco a poco nos van llegando detalles jugosos. Por ejemplo, ya sabemos el título: ‘Soy Georgina’. Simple, concreto y sencillo al estilo del documental de su chico para HBO solo llevaba por título ‘Ronaldo’. “Muy pronto llega a @netflixes mi reality. Tengo muchas ganas de que lo veáis. ¡¡¡Qué emoción!!!”, escribió en su cuenta en su red social preferida.

También ha trascendido que el prometedor reality repasará la vida de Georgina recorriendo lugares destacados de su infancia en Jaca (Huesca), pero no se darán demasiados detalles. Georgina, a la que sus conocidos llaman Gio, siempre ha intentado que no se conociera su pasado y en realidad solo sabemos que trabajó en la tienda de Gucci de Madrid. Seguro que podremos ver a miembros de su familia como su hermana a la que está muy unida, pero por ahora no sabemos si saldrán a la luz sus antiguos novios.

La parte más destacada de la serie será la que refleje su vida actual desde que se convirtió en la pareja del futbolista internacional Cristiano Ronaldo. Veremos seguramente como es el día a día en su vida: sus entrenamientos deportivos, su trabajo de oficina (que ya hemos visto en uno de sus stories), su vida familiar y sus ideas y pensamientos. Los espectadores estamos deseando ver su casa en Milán. Aunque hay que recordar que la familia vivirá en Manchester (donde se acaba de trasladar la familia por el fichaje de Ronaldo por el Manchester United).

En las declaraciones de Gio que podemos leer el portal Hola USA!, Álvaro Díaz, responsable de la división de entretenimiento de Netflix España, ha contado el total apoyo que ha ofrecido Georgina al equipo durante el rodaje del reality: “Tiene una vida profesional absolutamente apasionante como influencer, bailarina y modelo. El acceso a ella durante las grabaciones ha sido total: como empresaria, como madre y como mujer”, ha explicado Díaz.