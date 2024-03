Sharon Stone confiesa que fue obligada a tener relaciones sexuales con un actor durante un rodaje

Sharon Stone ha denunciado que fue obligada a tener relaciones sexuales ante la cámara en el rodaje de Silver (1993). Así lo ha recordado la famosa artista en una reciente conversación en el podcast de Louis Theroux. Sucedió en 1993, antes del movimiento Me too y de los coordinadores de intimidad que últimamente están tan de moda a la hora de rodar escenas eróticas. Aunque no es la primera vez que la protagonista de Instinto Básico hace referencia a este suceso, en esta ocasión ha dado nombres y apellidos. El productor que supuestamente le obligó fue el ya fallecido Robert Evans, quien quería que la actriz tuviese relaciones íntimas con su compañero Billy Baldwin para «mejorar la química» entre los dos actores.

La actriz ya había hablado de este dramático episodio con anterioridad en sus memorias, The Beauty of Living Twice (2021), pero no ha sido hasta su intervención en el podcast de Louis Theroux cuando ha dado todos los detalles, incluyendo nombres y apellidos de los implicados. Todo ocurrió en 1993, durante el rodaje de la película Silver, una cinta creada para continuar con la estela erótica que Sharon Stone había conseguido tras la exitosa Instinto Básico. Según la artista, el productor del largometraje, Robert Evans le instó a que mantuviese relaciones sexuales con su co-protagonista Billy Baldwin para mejorar su química en pantalla, pues según Evans, Stone era la «responsable» de «corregir» la mala actuación del intérprete.

Según relató la propia actriz: «[Evans] iba corriendo por su oficina con gafas de sol explicando que se acostó con Ava Gardner y que yo debería acostarme con Billy Baldwin, porque [entonces] su interpretación mejoraría». «Si pudiera acostarme con Billy, entonces tendríamos química en la pantalla y salvaríamos la película. El verdadero problema era yo porque estaba muy tensa y no como una verdadera actriz que podía simplemente follárselo y volver a encarrilar las cosas», explicó Sharon Stone , para luego admitir que:»El verdadero problema era que yo era un imbécil».

La actriz cree que el fracaso de Silver se debe, exclusivamente, a las malas decisiones de los ejecutivos y, sobre todo, de Evans- responsable de películas tan famosas como El Padrino o La Semilla del Diablo- que falleció en 2019 a los 89 años.

Stone, ahora, se lamente de lo que ocurrió en aquel rodaje, lo compara con lo que pasó en Instinto básico y se queja de lo mal que ha ido su carrera: «No tuve que follarme a Michael Douglas. Michael podría venir a trabajar y saber cómo alcanzar esas marcas, hacer su papel, ensayar y presentarse». «Ahora, de repente, estoy en el negocio de ‘tengo que follarme a la gente”.

Tras esos años, la actriz fue calificada de «difícil» y nunca más le ofrecieron un papel destacado. Según ella, Hollywood no quiso que tuviese éxito. «No volví a conseguir un papel bueno durante el resto de mi vida. Soy la actriz invisible».

Decir que, ahora, la industria ha cambiado mucho. Cierto es que, hace décadas se pensaba que lo de mantener relaciones sexuales reales podía ayudar a mejorar las interpretaciones (esta práctica también se ha llevado a cabo en España) pero, tras lo movimientos feministas de los últimos años, la industria se ha empeñado en hacer de los rodajes lugares de trabajo más seguros, confiando, por ejemplo, en la figura del coordinador de intimidad, responsable de que los actores se sientan cómodos en las escenas eróticas.