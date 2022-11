Julia Michaels no decepciona con ‘Sorry To Me Too’, su nuevo single

Julia Michaels ha vuelto con un nuevo single. La artista regresa Sorry To Me Too, un tema de la mano de Republic Records muy esperado por todos sus fans, que tras su lanzamiento ha tenido una gran acogida en todas las plataformas digitales.

Se trata de una canción cuya letra gira alrededor de una ruptura. Una canción en la que la artista estadounidense habla de perdonarse a sí misma y seguir adelante con la cabeza bien alta. En esta ocasión, deja a un lado la melodía balada para apoyarse en un ritmo mucho más bailable.

«La nueva música que está en camino es el resultado de mi proceso de dolor por la ruptura. Me oirás resolver lo que ha pasado, en qué me he equivocado, intentando no culpabilizarme y volviendo a la vida sin esta persona con la que pensé que estaría mucho tiempo», expresó la artista sobre esta nueva etapa.

Una canción en la que la artista habla del proceso de duelo que conlleva una ruptura, como la propia artista señala: «En plan: ‘¿Dices que lo sientes? Bueno, yo también lo siento por mí, por haberme creído en todas las tonterías y las promesas que me hiciste a las que me aferré, porque pensé que eran reales.»

Tras el lanzamiento de su nuevo single, Julia Michaels vuelve a demostrar de las mejores compositoras norteamericanas de la industria. Tras haber compuesto para otros grandes artistas, ahora vuelve a la primera plana de la música con un single propio.

De esta forma, con el lanzamiento de su nuevo single la artista vuelve a poner el listón muy alto, tras haber colaborado recientemente con artistas como Conan Gray, Sabrina Carpenter, Maren Morris, Ingrid Andress y Ellie Goulding, entre otros. ¡No esperes más y escucha ya su nuevo single!.