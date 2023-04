Seth Rogen dice que ‘Super Mario Bros’ (1993) es uno de las peores películas de la historia

En plena promoción de la adaptación de Nintendo y Universal Pictures, el actor Seth Rogen reveló su profunda conexión con la empresa de videojuegos y lo “decepcionado” que se sintió, cuando en 1993 acudió al cine para ver el live action de Super Mario Bros protagonizado por Bob Hoskins y John Leguizamo.

Rogen da vida con su voz en la nueva cinta de animación a Donkey Kong, el que en realidad fue el primero de los enemigos del diminuto héroe en las consolas. Por ello, para él es muy especial este papel y además, supone el reparo de la decepción que sintió en las salas cuando era un niño. “Cuando tenía 11 año, vi la película original de Mario Bros y estaba muy emocionado. Pero es una de las peores películas jamás hechas”, le contaba el actor de Los Fabelman a Variety. Seth Rogen continuó explicando que después de esa experiencia en el cine, algo cambió en la forma de entender cómo podrían ser los largometrajes:

“Estaba tan decepcionado. Creo que me hizo darme cuenta de que las películas podrían ser malas. Eso nunca se me ocurrió hasta ese momento. Realmente me desanimó. E lindo reivindicar ese momento. Es bueno saber que los niños de 11 años…no se sentirán decepcionados de la misma manera que yo”.

El actor tan sólo es una pequeña parte de un casting de voces increíbles que incluyen a Chris Pratt (Mario), Anya Taylor-Joy (Peach), Charlie Day (Luigi), Jack Black (Bowser) Keegan-Michael Key (Toad) y Khary Payton( Rey pingüino), entre otros muchos. Rogen planteó el trabajo como un disfrute genial, ya que según afirmó, cuando estás haciendo una voz, “sólo puedes concentrarte en inventar chistes de los que tal vez los niños se rían”.

Leguizamo, quien interpretó a Luigi, criticó hace algunos meses la falta de diversidad del casting de voces que tenía la nueva adaptación, defendiendo su trabajo en la cinta original: “Mucha gente ama la original. Hice Comic-Con en Nueva York y Baltimore y todos decían ‘No, no, amamos el anterior, la original’. No sienten la nueva película”. Aparte de ese rechazo al reboot de animación, en su momento Leguizamo aprovechó para recordar lo difícil que fue que permaneciese en la producción por su condición de latino.

Super Mario Bros: la película está disponible en cines desde el pasado 5 de abril.