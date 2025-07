Polémica en Netflix por el documental del que todo el mundo habla pero que nadie quiere ver

Uno de los documentales que está sorprendiendo más a los usuarios de Netflix es Fiasco total: El crucero de la caca. Sí, ese es el nombre de este escatológico documental del que todo el mundo habla, pero que en realidad nadie quiere ver. El documental Fiasco total: El crucero de la caca cuenta la historia del crucero de lujo Carnival Triumph que hace 12 años salió de la localidad texana de Galveston para cruzar el golfo de México con 4.000 pasajeros que solo se lo querían pasar bien. Pero a los pasajeros de este crucero les esperaba a bordo una pesadilla porque un incendio en la sala de máquinas dejó al crucero a la deriva durante días sin agua ni electricidad. Hay que aclarar que no hubo que lamentar daños personales, pero la situación a bordo no pudo ser más desagradable. Al fallar en el crucero la corriente eléctrica se quedaron sin cocinas, sin agua caliente, sin aire acondicionado, sin iluminación y, lo peor, sin poder usar los WC.

El documental Fiasco total: El crucero de la caca es uno de los más vistos de Netflix en los últimos meses y está basado en una historia real que sorprendió al mundo entero. Un sorprendente documental dirigido por James Ross que solo dura aproximadamente 55 minutos. Además de este documental en Netflix, se pueden ver otros basados en hechos reales que también han llamado la atención de los usuarios de esta plataforma de streaming como Woodstock 99, La chica de la foto, El estafador de Tinder, Congonhas: Tragedia anunciada o La tragedia de Astroworld.

¿De qué trata el documental Fiasco total: El crucero de la caca?

La solución que se encontró para poder sobrevivir en el barco fue que los hombres orinasen por la borda, pero las mujeres tuvieron que recurrir a las bolsas para residuos biológicos que se repartieron entre los pasajeros. La consecuencia fue que el barco se llenó de bolsas con excrementos humanos y alfombras empapadas con orina y de ahí viene el título del documental: Fiasco total: El crucero de la caca. Una situación olorosa y desagradable que se hizo insoportable para algunos pasajeros que decidieron dormir en tiendas de campaña en la cubierta del crucero para escapar del calor húmedo y pestilente de los camarotes.

La directora a del crucero explicó que tuvieron que tomar soluciones drásticas dada la extraña situación: ·»Al principio, la idea era orinar por la borda, pero para un hombre está bien, pero para una mujer no. Podrían caerse. Medio en broma, pensé: ‘Bueno, podemos hacer caca en la ducha». Poco después, explicó Jen la directora del crucero, la tripulación comenzó a repartir bolsas rojas para residuos biológicos con instrucciones específicas. Pero con el paso de las horas, las bolsas se amontonaban en los pasillos y los olores se volvieron insoportables. «El hedor te asfixiaba en minutos», explica en el documental uno de los pasajeros con esta explicativa frase.

Aunque hay que dejar claro que ningún pasajero ni miembro de la tripulación del crucero sufrió ningún daño personal, todos pasaron por una situación límite durante los cinco días que el crucero estuvo a la deriva. Además de no poder utilizar los WC y no tener la posibilidad de ducharse durante días, la falta de neveras afectó a los alimentos que se echaron a perder. Los pasajeros tuvieron que sobrevivir a base de sándwiches fríos y verduras básicas. Además, el agua potable también se tuvo que racionar porque no se sabía cuántos días iban a estar a la deriva.

El crucero de lujo Carnival Triumph pasó cinco días a la deriva en el Golfo de México y tuvo que ser remolcado para llegar a la localidad de Mobile en Alabama. La situación al final se convirtió en una crisis sanitaria y psicológica para los que estaban en el barco. Por eso algunos de los pasajeros llegaron a besar el suelo al pisar tierra por fin.

Un documental impactante

Este documental de Netflix cuenta con los testimonios de los pasajeros que estuvieron en el crucero e imágenes de archivo. Desde el primer momento el documental intenta explicar cómo este viaje de placer se llegó a convertir en una pesadilla y cómo afectó psicológicamente a los pasajeros que pasaron por esta experiencia. Además, los medios de comunicación siguieron este suceso y los pasajeros vieron cómo todo el mundo se enteró de lo que había sucedido.

El documental Fiasco total: El crucero de la caca, aunque explica una situación bastante desagradable, ayuda a hacerse una idea sobre lo que puede pasar en un crucero de lujo si fallan los sistemas eléctricos y cómo se puede convertir en una pesadilla. Este documental es una buena opción para los que están buscando una ficción diferente, basada en hechos reales y que se basa en los testimonios de las personas que pasaron por esta desagradable situación. ¡No os lo perdáis!