10 Series románticas para disfrutar de San Valentín

Llega San Valentín y, como todos los años, os vamos a recomendar algunas series románticas para ver con tu pareja o amigos. Series en las que el amor es el protagonista como Los Bridgerton, El verano en el que me enamoré, Modern Love, Virgin River o Outlander, son algunas de las mejores series románticas para este día especial.

1. Los Bridgerton

Esta serie de época se ha convertido en una de las más vistas de Netflix y ha triunfado en audiencia en todo el mundo. Si en la primera temporada el amor fue el protagonista en la segunda se supera con la historia de amor de Anthony con una de las bellas hermanas Sharma. Los Bridgerton es un cóctel de amor, sexo, intrigas palaciegas, un buen vestuario y un reparto increíble. El estreno de la tercera temporada que se centrará en el romance entre Colin Bridgerton y Penelope Featherington se espera probablemente para junio de 2023.

2. Emily in Paris

Esta serie protagonizada por la joven Emily Cooper, ejecutiva de marketing de Chicago que se traslada a París tras aceptar el trabajo de sus sueños, se a convertido en uno de los éxitos de Netflix. La protagonista no solo buscará en París la amistad y el trabajo, sino también al amor de su vida. La temporada 3 se estrenó en diciembre y se espera que la cuarta se estrene antes de Navidad.

3. Todas las veces que nos enamoramos

Este 14 de febrero se estrena esta serie romántica que cuenta como Irene llega a Madrid en septiembre de 2003 con unas ganas locas de comerse el mundo y ser directora de cine. Aunque conocerá a los que serán sus mejores amigos y a Julio, no todo saldrá como ella quiere. Una historia sobre el amor y la amistad en la juventud que va a enamorar a los usuarios de Netflix.

4. El verano en el que me enamoré

Una de las series más románticas que se estrenó en 2022 fue El verano en que me enamoré en Amazon Prime Video. Una ficción de Jenny Han, creadora de la película de éxito A todos los chicos de los que me enamoré. Cuenta la historia de Belly y todo su entorno en una inolvidable verano. Ya se ha confirmado la segunda temporada y solo nos queda saber la fecha de estreno.

5. Modern Love

Un clásico para el Día de San Valentín también puede ser esta serie de Amazon Prime Vídeo en la que se recrean las mejores historias de amor de la columna con el mismo nombre del diario The New York Times. Modern Love no solo habla del amor de pareja sino también del paternal o de la amistad.

6. Virgin River

Esta romántica serie va ya por la cuarta temporada y está basada en las novelas de Robyn Carr. Cuenta la historia de Mel una enfermera que llega a una pequeña y tranquila localidad Virgin River desde California huyendo de algún secreto del pasado. En este pequeño pueblo encontrará tranquilidad y una intensa historia de amor con Jack. La quinta temporada se estrenará en 2023.

7. Outlander

Para los que disfrutan con las ficciones de época, Outlander se puede convertir en una de sus series favoritas. Otra de las mejores series románticas que está basada en las novelas de Diana Gabaldon y que cuenta la historia de una enfermera de la Segunda Guerra Mundial que viajará en el tiempo y conocerá el amor en dos ocasiones, mientras su vida y libertad se ven amenazadas. Un serie que ha cautivado a miles de seguidores en Netflix y cuya séptima temporada se estrenará el verano de 2023.

8. Love Life

Otra de las series centradas en el amor esta vez de HBO España es Love Life, la cual ha enganchado a miles de seguidores. La serie romántica cuenta el viaje de la vida de su protagonista a través de todas sus historias de amor, de la primera a la última. Love Life plantea la pregunta a los espectadores de cómo nos influye cada pareja en nuestro futuro. En la plataforma de streaming se pueden ver dos temporadas, pero la serie no se renovó para una tercera.

9. La extraordinaria playlist de Zoey

Una original serie que ya va por la temporada 2 y que ha sido una de las más vistas en HBO España. La extraordinaria playlist de Zoey es una “dramedia musical “ en la que cuenta como la vida de la protagonista cambia tras una resonancia cuando empieza a escuchar mediante canciones los problemas de sus amigos, familiares e incluso los transeúntes. Una informática que también tiene un grave conflicto con el amor porque no sabe si está enamorada de un compañero de su equipo en la startup o de otro atractivo compañero de marketing.

10. Velvet

Por último, para los nostálgicos de la mítica serie, os recordamos en Amazon Prime se puede disfrutar de la historia de amor entre Ana una humilde costurera y Alberto un joven destinado a heredar el majestuoso imperio de la moda gobernado por su padre. La diferencia de clase social será una gran barrera para que los dos jóvenes puedan vivir su amor.