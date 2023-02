Qué hacer en Madrid por San Valentín: 10 planes para el 14 de febrero

Hoy se celebra el Día de San Valentín y aunque no sea un día festivo, no podemos dejar escapar la oportunidad de vivirlo de forma especial con nuestra pareja. Son muchos los planes románticos en los que pensar desde un paseo por el parque, un picnic o también como no, una velada a la luz de las velas. Todos además perfectos para celebrar en cualquier ciudad pero en el caso de que vivas en Madrid, o estés precisamente de visita por este día, nada como elegir entre los 10 planes qué hacer en Madrid por San Valentín este 14 de febrero.

Planes de San Valentín en Madrid

Pasar el día de San Valentín en Madrid, por mucho que sea martes, es toda una oportunidad para poder celebrar el amor de tu pareja de una forma única y especial.

Desayuno con churros

Qué mejor que comenzar el día de San Valentín desayunando unos churros con chocolate en un de las míticas churrerías de la capital. Puedes elegir la Churrería San Ginés, una de las más famosas, aunque también de lo más concurrida, así como la Churrería Siglo XXI, otra emblemática, o la Churrería Chocolat que es más reciente y dónde podrás degustar de un chocolate elaborado con muy poco azúcar.

Picnic en el Parque del Retiro

El emblemático parque del Retiro puede ser el escenario perfecto para un romántico paseo ya sea andando o en bici. Además también podéis aprovechar para disfrutar de un agradable picnic en pareja. Y si quieres terminar la escapada romántica con broche de oro, un paseo en barca por el lago puede ser el escenario ideal para declararte al amor de tu vida.

Paseo por los parques de Madrid

A pesar de que el parque del Retiro siempre se recomienda entre los mejores planes para disfrutar de Madrid cuando estás enamorado, lo cierto es que la ciudad ofrece otros muchos parques por los que podemos dar un paseo a media tarde. Parques como por ejemplo los Jardines de Sabatini, los Jardines del Campo de Moro, el de Dehesa de la Villa, la Quinta Fuente del Berro, la Quinta de los Molinos. O también podemos elegir el gran parque de Madrid Río, uno de los más recientes de la ciudad, en la ribera del río Manzanares.

Podéis pasear caminando, montar en bici o aprovechar la mañana del 14 de febrero para hacer running juntos y también como no, aprovechar para haceros unos cuantos selfies juntos con el parque de fondo.

Un selfie en el templo de Debod

Si quieres una idea más original, acércate al Templo de Debod junto al Paseo del Pintor Rosales ( Calle Ferraz, 1) y podréis ver de cerca el templo regalado a España por el gobierno egipcio en 1968. Puede que no se trate de arquitectura romántica, pero será un buen momento para aprovechar el atardecer y haceros una bonita foto o selfie con el templo de fondo y mostrar vuestro amor en redes sociales.

Visita al Museo del Romanticismo

El Museo del Romanticismo es donde puedes encontrar más de 16,000 artefactos, pinturas y muebles que datan de entre 1833 y 1868. El museo ocupa el palacio del Marqués de Matallana del siglo XVIII en San Mateo.

Algunas de sus exhibiciones más populares incluyen obras maestras de Goya, Madrazo, Alenza y Esquivel, así como muñecas de porcelana, pianos y platería ornamentada del período romántico español. La entrada cuesta unos 3 €.

Visita al Círculo de Bellas Artes

El Círculo de Bellas Artes es un complejo cultural del siglo XIX que alberga eventos relacionados con el arte, la música, el cine y la literatura. El edificio tiene 4 galerías que exhiben alrededor de 1200 obras de arte de artistas emergentes de toda Europa. También hay un teatro que exhibe películas independientes, así como talleres y cursos durante todo el año para visitantes de todas las edades.

Por unos 4 € por persona, puedes acceder a la terraza de la azotea para disfrutar de las vistas del horizonte de Madrid al atardecer, donde puedes ver lugares históricos como la Gran Vía y el Palacio Real y convertir así vuestra cita en mucho más romántica.

Cena en un restaurante romántico

Para acabar vuestro día de San Valentín por todo lo alto, nada como cenar en uno de los restaurantes románticos de la capital como estos:

Restaurante Jhambala : Para una buena cena que además sea romántica, nada como elegir el restaurante Jhambala, en la zona de Chueca, que además os encantará por su ambiente exótico.

: Para una buena cena que además sea romántica, nada como elegir el restaurante Jhambala, en la zona de Chueca, que además os encantará por su ambiente exótico. Restaurante La Fragua de Sebin : Para un ambiente íntimo una cena en la terraza, el restaurante La Fragua de Sebin es decididamente suave e ideal para una cena en pareja (lo encuentras en calle Divino Pastor 21).

: Para un ambiente íntimo una cena en la terraza, el restaurante La Fragua de Sebin es decididamente suave e ideal para una cena en pareja (lo encuentras en calle Divino Pastor 21). Restaurante La Barraca: Otra alternativa en su lugar puede ser una velada a base de Paella en un restaurante que la tenga como plato principal: La Barraca . Ten en cuenta que la paella no es un plato típico madrileño (lo ideal sería pedirla en Valencia más que en Madrid), pero en la Barraca es excelente. Y si no te interesa la paella también encontrarás otros platos excelentes, un poco más locales, como el cordero asado o puedes probar el cochinillo.

Autocine romántico

Ir al cine es un plan ideal para San Valentín pero ya que estás en Madrid, nada como elegir el autocine Madrid Fever que además esta semana tiene una programación especial de películas de amor. Hoy 14 de febrero podremos ver una película que se califica como «sorpresa», pero mañana ofrecen ‘Flashdance’, y el 16 de febrero se ofrece ‘Shakespeare in love’, el 16. Para el mismo día de San Valentín está prevista una película sorpresa.

Además puede ser también un bonito regalo ya que tienen una oferta de 100 euros que está formada por dos entradas de cine, un menú ‘San Valentín’ y la posibilidad de que nuestra pareja lea el mensaje de amor más bonito en la gran pantalla.

Recital de música romántica

Si os va más la música podéis acudir al Auditorio Nacional de Música en el que disfrutar este 14 de febrero de la Film Symphony Orchestra con un concierto especial ‘Hollylove’, en el que interpretarán las bandas sonoras de películas tan populares como ‘Titanic, ‘El guardaespaldas’o ‘ Memorias de África’, entre otras. Las entradas cuestan entre 29 y 59 euros.

Subir al teleférico de la ciudad

Por último, si deseas un plan romántico cuando se ponga el sol, nada como elegir ver Madrid desde las alturas. Para ello, puedes elegir algunas de las muchas terrazas disponibles o también, algo tan original como acudir al Teleférico de Madrid que a través de casi 2,500 metros de recorrido te permite ver Madrid desde el aire y admirar de forma distinta todos sus monumentos. El trayecto tiene una duración de 11 minutos y va desde el Paseo de Pintor Rosales y Casa de Campo. Eso sí, te lo sugerimos como última opción ya que en el caso de querer hacer este plan, será necesario esperar al fin de semana, dado que durante el mes de febrero, entre semana, el teleférico solo está operativo los sábados y los domingos.