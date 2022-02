Se celebra el Día de San Valentín y con ello, las parejas se dedicarán su amor y se harán regalos o tal vez, tengan una cita especial. El 14 de febrero es el día dedicado al amor por excelencia, pero también puede ser un gran día en el que la poesía tenga cabida. Una bonita manera de felicitar este día a tu media naranja es dedicándole uno de los X poemas para mandar a tu pareja en San Valentín que os dejamos a continuación.

Poemas para tu pareja en San Valentín

Si quieres celebrar este San Valentín de una forma romántica y especial, nada como sorprender a tu amada o amado con uno de los bonitos poemas de amor de la literatura y de autores tan populares como Rafael Alberti, Luis Cernuda o Rubén Darío. Tenemos para ti una selección de diez poemas, algunos de ellos con pocas estrofas por lo que te pueden servir también para que lo escribas como dedicatoria en una tarjeta de San Valentín.

Amor Eterno, de Gustavo Adolfo Becquer

“Podrá nublarse el sol eternamente;

Podrá secarse en un instante el mar;

Podrá romperse el eje de la tierra

Como un débil cristal.

¡todo sucederá! Podrá la muerte

Cubrirme con su fúnebre crespón;

Pero jamás en mí podrá apagarse

La llama de tu amor.”

Como si cada beso, de Fernando Pessoa

Como si cada beso

Fuera de despedida,

Cloé mía, besémonos, amando.

Tal vez ya nos toque

En el hombro la mano que llama

A la barca que no viene sino vacía;

Y que en el mismo haz

Ata lo que fuimos mutuamente

Y la ajena suma universal de la vida.

Cúbreme, amor, el cielo de la boca, de Rafael Alberti

Cúbreme, amor, el cielo de la boca

con esa arrebatada espuma extrema,

que es jazmín del que sabe y del que quema,

brotado en punta de coral de roca.

Alóquemelo, amor, su sal, aloca

Tu lancinante aguda flor suprema,

Doblando su furor en la diadema

del mordiente clavel que la desboca.

¡Oh ceñido fluir, amor, oh bello

borbotar temperado de la nieve

por tan estrecha gruta en carne viva,

para mirar cómo tu fino cuello

se te resbala, amor, y se te llueve

de jazmines y estrellas de saliva!

Contigo, de Luis Cernuda



¿Mi tierra?

Mi tierra eres tú.

¿Mi gente?

Mi gente eres tú.

El destierro y la muerte

para mi están adonde

no estés tú.

¿Y mi vida?

Dime, mi vida,

¿qué es, si no eres tú?

Amor constante más allá de la muerte, de Quevedo

Cerrar podrá mis ojos la postrera

sombra que me llevare el blanco día,

y podrá desatar esta alma mía

hora a su afán ansioso lisonjera;

mas no, de es otra parte, en la ribera,

dejará la memoria, en donde ardía:

nadar sabe mi llama la agua fría,

y perder el respeto a ley severa.

Alma a quien todo un dios prisión ha sido,

venas que humor a tanto fuego han dado,

médulas que han gloriosamente ardido,

su cuerpo dejarán, no su cuidado; serán ceniza,

mas tendrá sentido; polvo serán, mas polvo enamorado.

Lo fatal de Rubén Darío

Dichoso el árbol que es apenas sensitivo,

y más la piedra dura porque ésa ya no siente,

pues no hay dolor más grande que el dolor de ser vivo,

ni mayor pesadumbre que la vida consciente.

Ser, y no saber nada, y ser sin rumbo cierto,

y el temor de haber sido y un futuro terror…

Y el espanto seguro de estar mañana muerto,

y sufrir por la vida y por la sombra

y por lo que no conocemos y apenas sospechamos,

y la carne que tienta con sus frescos racimos,

y la tumba que aguarda con sus fúnebres ramos,

¡y no saber adónde vamos, ni de dónde venimos!…

Soneto de la dulce queja, de Lorca

Tengo miedo a perder la maravilla

de tus ojos de estatua y el acento

que de noche me pone en la mejilla

la solitaria rosa de tu aliento.

Tengo pena de ser en esta orilla

tronco sin ramas; y lo que más siento

es no tener la flor, pulpa o arcilla,

para el gusano de mi sufrimiento.

Si tú eres el tesoro oculto mío,

si eres mi cruz y mi dolor mojado,

si soy el perro de tu señorío,

no me dejes perder lo que he ganado

y decora las aguas de tu río

con hojas de mi otoño enajenado.

Los novios, de Octavio Paz

Tendidos en la yerba

una muchacha y un muchacho.

Comen naranjas, cambian besos

como las olas cambian sus espumas.

Tendidos en la playa

una muchacha y un muchacho.

Comen limones, cambian besos

como las nubes cambian espumas.

Tendidos bajo tierra

una muchacha y un muchacho.

No dicen nada, no se besan,

cambian silencio por silencio.

Entre dos fuegos lanzado, de Jorge Manrique

“Entre dos fuegos lanzado,

Donde amor es repartido,

Del uno soy encendido,

Del otro cerca quemado;

Y no sé yo bien pensar

Cuál será mejor hacer;

Dejarme más encender

O acabarme de quemar:

Decid qué debo tomar.”

Amantes, de Alejandra Pizarnik

“Una flor

no lejos de la noche

mi cuerpo mudo

se abre

a la delicada urgencia del rocío”