Paramount + está anunciando poco a poco buena parte del gran contenido que llegará dentro de poco a su plataforma de streaming que, desgraciadamente, todavía no está disponible en España. Si ayer pudimos ver el primer y espectacular tráiler de la serie de Halo que estrenará en exclusiva la productora, hoy acaban de anunciar el casting definitivo y el inicio de la producción de Grease: Rise of the Pink Ladies.

En su origen, la serie se titulaba Escuela secundaria Rydell y era, un producto que iba a producir HBO Max. Finalmente por problemas derivados de producción, el testigo lo recogió Paramount, cambiándole el título al que ahora mismo, hace referencia a la banda de chicas que en la cinta original lideraba Rizzo (Stockard Channing). Fiel a sus raíces, la serie será un musical ambientado en el mismo instituto Rydell High, cuatro años antes de los acontecimientos de la película de 1978. Si los antiguos protagonistas eran Danny y Sandy, ahora ese rol de enamorados lo ocuparán Jane y Buddy en el regreso al instituto de 1954.

El abultado elenco está encabezado por Marisa Davila ocupando el papel de Jason Schmidt como Buddy, el resto de secundarios es el siguiente: Cheyenne Isabel Wells, Ari Notartomaso (Paranormal Activity: Next of Kin), Tricia Fukuhara (Dante falls), Shanel Bailey (The equializer), Madison Thompson (Ozark), Johnatan Nieves (Penny Dreadful), Maxwell Whittington-Cooper (When theySee Us) y Jackie Hoffman (Garden State).

Nicole Clemens, presidenta de Paramount Television Studios y Paramount + Original Scripted Series, compartió su entusiasmo por el nuevo proyecto y su capacidad para unir la nostalgia del pasado con la potenciadora relevancia del presente: “Estamos encantados de presentar nuestra nueva serie original que presentará un elenco increíble de estrellas jóvenes en ciernes y números musicales electrizantes de los que te enamorarás”, compartía la presidenta en un comunicado.

De esta forma, Grease se une a la nueva moda de recuperar películas a través de series de televisión, como ya hizo anteriormente Cobra Kai con la saga Karate Kid o la Alta fidelidad de Zoë Kravitz que anteriormente fue una cinta protagonizada por John Cusack. Grease: Rise of the Pink Ladies tendrá una duración de 10 episodios y su rodaje acaba de comenzar en Vancouver, por lo que se espera que llegue a la plataforma a finales de este 2022.