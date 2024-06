La serie sobre Máxima de Holanda consigue liderar en su estreno pese a todas sus limitaciones

Antena 3 ha estrenado este miércoles 19 de junio Máxima, miniserie de producción internacional basada en las vivencias de Máxima Zorreguieta, actual reina consorte de los Países Bajos. El primer episodio consiguió liderar el prime time con un buen 13, 3% de cuota de pantalla. Sin embargo, el público y la crítica se dividieron. Fueron muchos los usuarios de redes sociales que mostraron su desacuerdo con cómo estaba realizada la serie. Y es que, aunque se trata de una historia potencialmente interesante y con un personaje central muy jugoso, el resultado es mediocre. La ficción es de un acabado visual muy pobre, muy cercano a las peores series turcas que están tan de moda ahora en nuestro país. La historia tampoco está bien narrada, los diálogos son muy torpes, los actores están acartonados y la trama avanza a trompicones entre tópicos de cuento de hadas. Una lástima.

Datos de producción: trama, reparto y resumen de los dos primeros capítulos

Máxima, que cuenta con seis capítulos de 50 minutos cada uno, está protagonizada por la actriz argentina Delfina Chaves en la piel de Máxima, y el holandés Martijn Lakemeier, que interpretará al rey Guillermo Alejandro. Sebastian Koch, Elsie de Brauw, Daniel Freire, Valeria Alonso, Iván Lapadula, Paula Gala, Sébastien Corona y Cecilia Cereijido-Bloche, entre otros, completan el reparto.

La ficción, basada en el bestseller Máxima Zorreguieta: Madre Patria, de Marcia Luyten, descubre la vida de la actual reina holandesa antes de entrar a formar parte de la Casa de Orange. Desde el momento en que Máxima, una joven argentina, aparece al lado del príncipe heredero holandés, se encuentra en el punto de mira. Pero cuando Guillermo Alejandro le pide que se case con él, el pasado le atrapa.

En declaraciones para Atresmedia, su protagonista, Delfina Chaves, comenta: «Me encanta que se pueda ver a la reina antes de serlo, la persona que hay detrás, la joven que se tuvo que aprender los protocolos, el idioma… El papel de Máxima es también interesante porque es una persona que ha sido criada con unos valores que ahora se tiene que cuestionar. La serie plantea temas que son muy universales como, por ejemplo, tener que enfrentarte a tu familia. Para mí es un sueño hecho realidad, un honor y un privilegio que la serie se estrene en España. Soy muy muy feliz» .

Por su parte, Martijn Lakemeier, ha explicado: «Es una responsabilidad interpretar a alguien tan conocido en Holanda, alguien de la familia real. El amor entre William y Máxima es muy conocido, pero creo que lo que hay detrás no lo es tanto: cómo fue la niñez, la juventud de Máxima, la relación con su padre…. La historia empieza como una historia clásica de amor, pero luego, va más allá y se puede aprender mucho con ella. Atresmedia es un grupo tan grande, que es muy especial para nosotros que la serie se estrene allí y un honor para todo el equipo que se haya vendido en tantos países».

Te entendemos Máxima, nosotros también nos quedaríamos así si viéramos por primera vez Sevilla engalanada para la Feria de Abril. 😍 #MáximaEstreno 👉 https://t.co/BjxvbFZkxb pic.twitter.com/dqFld6rPJ8 — Antena 3 (@antena3com) June 19, 2024

El rodaje de esta superproducción ha tenido lugar en Argentina, Bélgica, España, Estados Unidos y los Países Bajos. Ya se ha estrenado en Videoland, la plataforma de streaming de RTL en Países Bajos, y ya ha confirmado su próxima emisión en Italia (RAI), Alemania (RTL), Latinoamérica (Warner Bros. Discovery), Austria (ORF), Letonia (LTV) o Hong Kong (Now TV), entre otros territorios.

El primer episodio se enmarca en 1999. La joven Máxima se encuentra en la Feria de Abril de Sevilla. En una fiesta con amigos conoce a un hombre llamado Guillermo Alejandro. A pesar de los recelos iniciales, se siente atraída por él. Más tarde descubre que es un príncipe holandés, pero Máxima reanuda su vida normal en Nueva York sin saber quién estaba a punto de volver a aparecer.

¿Ha dicho cita? 😜 Vaya con el príncipe heredero de los Países Bajos. 😏 #MáximaEstreno 👉 https://t.co/e52B6kF5qF pic.twitter.com/s6G1rF0PFY — Antena 3 (@antena3com) June 19, 2024

En el capítulo 2, que ya puede verse en Atresplayer, se centra en la infancia de la protagonista en Argentina.Su padre se convirtió en ministro de Agricultura en el régimen de Videla en una época de gran violencia en la ciudad donde la joven Máxima fue testigo de muchos acontecimientos desagradables. Ya con Guillermo Alejandro, volverá a sufrir momentos tensos, como persecuciones, pero en esta ocasión por parte de la prensa. Pide ayuda a Guillermo Alejandro, que decide enfrentarse a ellos.

Un buen estreno

La serie sobre la vida de la reina Máxima de Holanda cogió el testigo de El 1% y lideró en su estreno con un 13.3% de cuota y 1.031.000 espectadores (de 23:07 a 01:03). Es un dato inferior a los que venía anotando el concurso de Arturo Valls -que terminó su temporada la semana pasada-, pero mejor que el de El Marqués, que marcó mínimo ese miércoles 19 de junio con su penúltimo capítulo en Telecinco: 9.5% y 889.000.

#Audiencias I Buenos días 👉 @antena3com es LÍDER entre las TV privadas con un 14%, mejorando su audiencia respecto al miércoles pasado 🏆 TRIUNFA con #MáximaEstreno, que LIDERA en la noche y ARRASA frente a sus rivales 📺 Conquista a +1 M, un 13,3% y 2,8 M de espectadores… pic.twitter.com/ebEfCuV9GV — Atresmedia Comunicación (@atresmediacom) June 20, 2024

Por su parte, el especial de Informe Semanal por los 10 años de reinado de Felipe VI, apenas obtuvo un 6.6% de share y 637.000 televidentes (de 22:57 a 0:12h) en La 1 tras el multitudinario Escocia-Suiza de la Eurocopa (20.4% y 2.445.000).

¿Es buena la serie?

Máxima gustará a los fans de las series turcas menos lucidas. Tal vez, un personaje como este hubiese requerido de mayor complejidad narrativa, más mimo. Pero en vez de tener un The Crown sobre Máxima de Holanda, lo que nos encontramos es un culebrón de toda la vida, sin demasiado que aportar. No es un producto difícil de ver pero no sobresale.

Para el público español, sin embargo, Máxima puede levantar ciertas ampollas. Fueron muchos los usuarios de redes sociales que se quejaron de los primeros minutos de la serie, cuando la acción se traslada a Sevilla, en plena Feria de Abril, están llenos de tópicos sobre los andaluces (y es verdad). Pero lo peor, sin duda, es no ver la serie en versión original. El doblaje español es de los peores que se han escuchado en los últimos años.

#MáximaEstreno ¿Están en la feria de SEVILLA y no suena más que música sudamericana? ¿es normal eso? (nunca he estado en la feria) — Ya ni pongo nombre (@recortesanidad) June 19, 2024

#MáximaEstreno No me estoy creyendo lo estereotipado que está siendo jajajjajaj — Rubén (@rubengomarizh) June 19, 2024