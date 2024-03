Sonsoles Ónega confiesa la condición que puso para fichar por Antena 3

Sonsoles Ónega ha vuelto a ser noticia. La popular presentadora de televisión abandonó, de forma momentánea, su espacio en Y ahora Sonsoles y lo hizo para participar en el podcast de una de sus compañeras de programa. Drama Queen ha sido el espacio elegido por la comunicadora para hablar de diversos temas de su carrera profesional y su lado más personal.

De hecho, no ha dudado en hablar en primicia sobre cómo fue su salto de Mediaset España a Atresmedia. Recordemos que Ónega lleva ya casi dos años en la cadena que, hace unos años, fue su competencia. Una labor que efectúa cada tarde, de lunes a viernes, con su programa de actualidad.

#Audiencias | 🥇 @YAhoraSonsoles se mantiene LÍDER indiscutible en las Tardes con un 12,1% de share 📈 Alcanza 3,5 M de espectadores únicos y +1,1 M de seguidores de media 📈 @antena3com se mantiene líder imbatible en la Tarde (12,3%) pic.twitter.com/NikasfA6Rn — Atresmedia Comunicación (@atresmediacom) March 26, 2024

«Fue exactamente como yo lo he contado. Fue repentino e inesperado, primero para mí. Pensaba que me jubilaría en Telecinco porque era mi casa. También CNN+, pero sobre todo Mediaset, donde he hecho lo más importante de mi carrera profesional hasta entonces», comenzó explicando en el podcast.

«No tenía ningún problema, no había dado síntomas de fatiga, ansiedad, disgusto o infelicidad, todo lo contrario. Era muy feliz, pero surgió esta cosa de iniciar un proyecto. No sabía a lo que iba», agregó al recordar ese momento de su vida. Asimismo, ha revelado que, cuando le ofrecieron esta nueva oportunidad laboral, no tenía mucha información sobre el proyecto.

Al principio, la comunicadora solamente sabía que se trataría de un programa de actualidad para Antena 3. Eso sí, antes de tomar una decisión, puso una condición sobre la mesa a los altos cargos de la cadena. «No sé si lo he contado, pero te lo voy a contar. Dije que no quería hacer la mañana. Primero, porque ya había alguien en la cadena que lo hacía. Y segundo, porque en la cadena de la que me iba lo hacía quien me había dado grandes consejos y oportunidades», confesó abiertamente.

Sonsoles Ónega en Drama Queen: «Pasé el peor verano de mi vida»

Con estas declaraciones, Sonsoles Ónega hizo referencia a las presentadoras Susanna Griso, quien trabaja en las mañanas de Antena 3, y a Ana Rosa Quintana, quien hace lo propio en Telecinco. «Esto nunca lo he contado, pero quizás es el momento de hacerlo», dejaba caer. Tras ello, los directivos del grupo de comunicación pensaron en un show de fin de semana. Pero, al final todo tomó un rumbo diferente a lo planeado.

El contrato de la periodista con el equipo de Atresmedia fue firmado en el mes de septiembre y, poco tiempo después, se pusieron sobre la mesa los detalles. «Me dijeron que igual era un diario vespertino. Y así empezó», comenta Sonsoles Ónega. «Pasé el peor verano de mi vida en el sentido de no saber qué iba a hacer», reconoce con humor en el podcast de Pilar Vidal.