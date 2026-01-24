La serie nominada a los Emmy que está en Netflix y vas a devorar en una tarde: 3 temporadas y un reparto de oro

El invierno es muy largo y todos buscamos en las plataformas de streaming películas y series interesantes para pasar las tardes y los fines de semana de frío entretenidos. Si te gustan las ficciones de intriga y acción, no te puedes perder la serie de Netflix La diplomática, cuya primera temporada se estrenó en 2023 y que cuenta ya con otras dos entregas. La protagonista es Kate Wyler, papel que interpreta la actriz Keri Russell, que da vida a la nueva embajadora de Estados Unidos en el Reino Unido la cual tiene que enfrentarse al reto de una crisis internacional en su nuevo cargo en Londres y también intentar salvar su malogrado matrimonio con el diplomático de carrera Hal Wyler. La serie La diplomática es una buena opción para los que están buscando en el catálogo de Netflix una ficciones de intriga centradas en luchas de poder y en temas de diplomacia internacional.

La serie La diplomática ha sido creada por Debora Cahn y ha contado con un equipo de directores compuesto por Simon Cellan Jones, Alex Graves, Liza Johnson, y Tucker Gates. Una ficción perfecta para los que quieran disfrutar de una serie larga, ya que cuenta con 22 episodios y esté buscando una serie de intriga a la altura de Homeland, Bodyguard, El agente nocturno, House of Cards y Borgen, en las que la política y la diplomática se mezclan con los problemas personales de los protagonistas. Una buena serie para pasar horas y horas de acción e intriga que fue en su momentos nominada a varios premios Emmys.

¿De qué trata la serie de Netflix La diplomática?

En la primera temporada la protagonista de la serie es Kate Wyler, una experta en inteligencia que decide aceptar el cargo de embajadora de los Estados Unidos en el Reino Unido justo en el momento en el que estaba pensando en poner punto final a su matrimonio con el diplomático de carrera Hal Wyler al que ya no soporta por su falta de apoyo. Kate se tendrá que enfrentar a una crisis diplomática tras el ataque de un portaaviones británico desata graves tensiones, ya que se sospecha que ha podido ser Irán. Kate tendrá que demostrar en los 8 episodios de esta primera temporada que está a la altura del cargo.

En la segunda temporada, que cuenta con solo 6 episodios, Kate Wyler se tiene que enfrentar a las consecuencia de un atentado que se cobra la vida de su esposo Hal y su mano derecha Stuart. Este hecho saca a la luz una serie de secretos y mentiras que ponen del revés las estructuras del poder.

En la tercera temporada, que sin embargo tiene de nuevo 8 episodios, Kate Wyler es ahora embajadora no convencional tanto para la Casa Blanca como para Downing Street y tiene que superar una situación complicada porque ha asumido el rol de presidenta su enemiga Grace Penn tras la muerte repentina del presidente. Kate esperaba haber sido elegida para este cargo y tiene que enfrentarse de nuevo a una situación complicada.

En cuanto si habrá una temporada cuarta de esta serie de intriga y suspense, Netflix anunció en mayo de 2025 que había sido renovada para una nueva entrega y sabemos que la producción ya ha comenzado. Lo que todavía no se ha confirmado es la fecha concreta del estreno, aunque se espera que sea a lo largo de este año o en 2027.

El reparto de oro de esta serie de intriga y acción

Los protagonistas de esta serie son los actores Keri Russell que da vida a Kate Wyler, la embajadora de Estados Unidos en Reino Unido y Rufus Sewell que interpreta el papel Hal Wyler, el diplomático y esposo de Kate. También tienen un papel de peso los actores Ali Ahn que interpreta el papel de Eidra Park, jefa de estación de la CIA en Londres, David Gyasi como Austin Dennison, ministro de Asuntos Exteriores del Reino Unido y Ato Essandoh como Stuart Heyford, subjefe de la misión diplomática de Wyler.

También en el reparto de la serie La diplomática están también otros actores como Rory Kinnear, Miguel Sandoval, Nana Mensah, Michael McKean, Pearl Mackie, Georgie Henley, Joey Eden, Celia Imrie, Reza Diako, Penny Downie y Jess Chanliau, entre otros.

La serie La diplomática es para muchos una de las mejores series de intriga que se pueden encontrar en el catálogo de la plataforma de streaming Netflix por su original trama, sus escenas de intriga y la intensa interpretación de los actores Keri Russell y Rufus Sewell que bordan sus papeles de Kate Wyler y Hal Wyler. Las tres primeras temporadas están disponibles y estaremos muy atentos al anuncio por parte de Netflix de la fecha de estreno de la esperada cuarta temporada de esta serie.