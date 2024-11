La serie de ciencia ficción de Netflix que todo el mundo pone por las nubes

Los amantes de las ficciones de ciencia ficción pueden encontrar una gran variedad de estas producciones en los catálogos de las plataformas de streaming. Para los que están buscando una serie de ciencia ficción que tenga la puntación perfecta, es decir el 100% en el agregador de críticas Rotten Tomatoes, os recomendamos la original serie Better than Us que está ambientada en el Moscú de 2029 y se puede ver en Netflix. En esta ficción los androides son una de las partes más importantes de la sociedad ya que ayudan a las familias, ocupan algunos puestos de trabajo e, incluso, están triunfando los robots sexuales. Pero todo cambia cuando el director de CRONOS, una empresa de robótica, adquiere a Arisa, un nuevo modelo fabricado en Japón que «a veces actúa por sí misma». Todo se complica en ese mundo perfecto por la llegada de este bello y sofisticado robot que toma sus propias decisiones.

La serie Better than Us es una producción rusa creada por Andrey Junkovsky que fue producida por la compañía Yellow, Black and White en colaboración con Sputnik Vostok para el canal estatal ruso C1R y, después, fue adquirida por Netflix para su distribución internacional. Esto la conviertió en la primera serie original de Netflix rusa y está compuesta por 16 episodios que pertenecen, en realidad a dos temporadas distintas, pero que Netflix ha unido en una. La serie se estrenó en la plataforma de streaming en 2019 y, aunque ha pasado un poco desapercibida en el catálogo, ha sido descubierta por los aficionados a la ciencia ficción.

¿Qué pasa en la serie Better than Us?

Como ya hemos comentado, esta serie de ciencia ficción está ambientada en el Moscú de 2029 en un momento en el que los androides conviven y ayudan a la sociedad en armonía. Todo cambia cuando el director de la empresa más importante de robótica del país, que tiene su propia colección de robots en su despacho, compra a Arisa un nuevo modelo fabricado en Japón que puede tomar a veces sus propias decisiones.

Este hombre desconoce qué es lo que puede llegar a hacer el robot y en el primer episodio Arisa asesina a un hombre que quería violarla y se da a la fuga. Arisa conoce a Sonya, una niña de unos cinco años, que vive con su hermano mayor y su padre que es un médico forense. Sonya, a pesar de su corta edad, se convierte en su nueva dueña. La androide Arisa obedece en todo momento a la niña en todo momento, aunque le pida las cosas más disparatadas. ¿Será Arisa la primera en rebelarse contra los humanos y sus caprichos? ¿Se están organizando los androides una revolución para luchar en contra los humanos?

La serie Better than Us nos recuerda un poco en la historia que cuenta a la película Yo, Robot, pero con un tono más cruel, violenta y trágico. Una curiosa ficción en la que se mezclan los problemas y los dramas de los humanos con los de la androide. Además, en ocasiones, la ficción se convierte en todo un thriller de suspense ya que un viejo detective también decide investigar sobre lo que ha ocurrido con Arisa y comienza una especie de caza del gato y el ratón para encontrarla.

El reparto de esta serie de ciencia ficción

La actriz Paulina Andreeva interpreta el papel de Arisa, el androide que cambia la vida de los humanos y el actor Aleksandr Ustyugov el de Viktor Toropov. También en el reparto de esta serie tienen un papel importante los miembros de la familia Safronov: Vita Kornienko da vida a Sonya, Kirill Käro es Georgy N., Olga Lomonosova a Alla Safronov y Eldar Kalimulin a Yegor Safronov.

Además, en el reparto de esta serie de ciencia ficción están los actores Aleksandr Kuznetsov como Barsenev, Vera Panfilova como Zhanna Barseneva, Fedor Lavrov como Gleb, Sergey Sosnovsky como Alexey Stepanovich Losev, Pavel Vorozhtsov como Igor Mikhailovich Maslovsky, Irina Tarannik como Svetlana Toropova, Sergey Kolesnikov como Anatoly Vladimirovich Svetov y Kirill Polukhin como Pavel Borisovich Varlamov, entre otros.

La serie de ciencia ficción Better Than Us sorprende por ser la primera rusa del catálogo de Netflix, pero en cuanto a la historia que cuenta no es muy diferente a la de la británica Human o Yo, Robot. Esta producción es una buena opción para los amantes de este género que quieran entretenerse un rato el fin de semana, pero hay que reconocer que no cuenta nada diferente sobre los robots. Aún así, para muchos se ha convertido en todo un hallazgo ya que estaba un poco escondida en el catálogo de la plataforma de streaming Netflix.