Está dando mucho de que hablar y ni te has fijado en ella: la serie de ciencia ficción de Netflix que tienes que ver

En las plataformas de streaming se pueden encontrar muchos tesoros perfectos para cualquier tarde o fin de semana. Uno de ellos es la serie Medianoche en el Pera Palace de Netflix, una serie que ha pasado un poco desapercibida en el catálogo de esta plataforma, pero que puede ser muy interesante para los que les gustan las historias de viajes en el tiempo como Dark, 1899 o The O. Una original serie que está dirigida por Emre Şahin y está basada en el libro de 2014 Midnight at the Pera Palace: The Birth of Modern Istanbul de Charles King. Esta ficción cuenta la historia de una periodista que llega a este conocido hotel por el que han pasado algunos de los personajes más relevantes del siglo XX para escribir sobre él por su aniversario y después de pasar la noche en este lugar, acaba viajando al año 1919.

La serie Medianoche en el Pera Palace de Netflix es una producción turca que se estrenó en 2022 y cuenta ya con dos temporadas, de las cuales la última acaba de llegar a la plataforma y se pueden ver en total 16 episodios. Esta serie ha contado con numerosos comentarios positivos de los usuarios de Netflix y de los críticos. Por ejemplo, ha contado con un 95% de aprobación del público en el agregador de reseñas Rotten Tomatoes.

¿De qué trata la serie Medianoche en el Pera Palace?

Esta serie cuenta la historia de una periodista que acude a este conocido hotel por el que han pasado algunos de los personajes más relevantes del siglo XX para escribir sobre el aniversario de este establecimiento. El gerente le da la bienvenida y la guía por el hotel. En este paseo por el hotel le cuenta historias de figuras como Agatha Christie, Mustafa Kemal Atatürk y Peride, una enigmática mujer enamorada de Atatürk que lo salvó de un atentado en 1919, dejando solo un pañuelo como prueba de su existencia. Como comienza una tormenta, Ahmet invita a Esra a pasar la noche en el hotel y ella acepta.

Por la noche Esra se vuelve a encontrar con el gerente y este le cuenta una curiosa historia sobre Agatha Christie, su desaparición en el hotel y una llave misteriosa encontraba en la habitación 411 que él guardaba como oro en paño. Antes de la medianoche, Esra encuentra la llave misteriosa en su mesita de noche y al creer que es un obsequio de Ahmet, decide explorar la habitación de Agatha Christie. Al final la periodista descubre que sin querer ha viajado al pasado y se ha trasladado en el tiempo al año 1919.

Hay que tener cuenta que ese momento es clave para Turquía ya que tras la Primera Guerra Mundial, el país se encontraba bajo el control de losaAliados, específicamente de los británicos. Todo cambia cuando surge el llamado “Movimiento Nacional Turco” que estaba liderado por Mustafá Kemal Atatürk que acabaría en la Guerra de Independencia del país.

La periodista Esra se involucra rápidamente en una conspiración política contra el fundador de la Turquía moderna: Mustafa Kemal Atatürk. Esra intentará junto a Ahmet, el gerente del hotel, preservar el curso de la historia de Turquía y asegurar un futuro tranquilo para el país. Esra también se dará cuenta cuando conoce al apuesto y enigmático dueño del club, Halit, de que en 1919 nada es lo que parece y que todos intentan ocultar su verdadera identidad.

El reparto de esta enigmática serie

Esta original serie está protagonizada por los actores Hazal Kaya que interpreta el papel de la periodista Esra, Tansu Biçer el de Ahmet el del gerente y Selahattin Paşalı, al dueño del club. La actriz turca Hazal Kaya es conocida por su participación como Nihal Ziyagil en Aşk-ı Memnu, la adaptación de la novela clásica de Halid Ziya Uşaklıgil. Además, también protagonizó Adını Feriha Koydum dando vida a Feriha Yılmaz y Bizim Hikaye como Filiz Elibol.

También en el reparto de Medianoche en el Pera Palace están los actores Engin Hepileri que da vida a Reşat, Hakan Dinçkol a Mustafa Kemal Atatürk, Yasemin Szawlowski a Sonia, James Chalmers a George, Ahmet Varlı a Dimitri, Nergis Öztürk a Eleni, Osman Albayrak a Naim Efendi, Ergün Metin a Fahrettin, Clare Louise Frost a Agatha Christie y Jordan J Gallagher a Amante, entre otros.

Además de esta serie, en las plataformas de streaming se pueden encontrar otras series cuya trama gira en torno un viaje en el tiempo como Timeless, La mujer del viajero en el tiempo, Outlander, Dark o El Ministerio del tiempo, entre otras. La serie Medianoche en el Pera Palace es una buena opción para los que están buscando una película o una serie con una interesante trama de misterio y suspense con un intenso ritmo y una buena interpretación de sus protagonistas.