La serie de ‘Alien’ ha sido renovada para una segunda temporada: el xenomorfo seguirá en la Tierra

Conocedor de cómo funciona la idiosincrasia de la pequeña pantalla, el showrunner Noah Hawley había dejado descaradamente abierto el final de su última serie, pero la continuación de la misma no se ha confirmado hasta hace escasas horas. Alien: Planeta Tierra tendrá una segunda temporada. A diferencia del minimalismo propio que traen consigo las precuelas, el trabajo disponible en Disney Plus expandió como nadie el universo original de la criatura diseñada por H.R. Giger. Así que paralelamente a sus pretensiones para con la gran pantalla, Hawley ya posee la confirmación que todo el mundo esperaba: el xenomorfo se quedará unos cuantos capítulos más en el planeta dominado por las distópicas multinacionales tecnológicas.

Según informan desde medios estadounidenses, el seguimiento de Alien: Planeta Tierra en una nueva temporada llega de la mano del nuevo acuerdo entre la casa del ratón y Hawley, quien no sólo habría cerrado la secuela de su apuesta televisiva, sino que desarrollaría otros tantos proyectos inéditos para la major. Dicho contrato tendría un suculento premio de nueve cifras y la posibilidad de jugar con un estudio que posee el mayor catálogo de propiedades intelectuales del mundo.

‘Alien: Planeta Tierra’ tendrá segunda temporada

Con una primera ronda de capítulos de ocho episodios, la primera serie de Alien ha sido un éxito de crítica y público, captando la esencia del original pero sin renunciar a mostrar su propia personalidad. Alien: Planeta Tierra abandona la idea de la sugerencia y del suspense que siempre había caracterizado el acecho del xenomorfo para evidenciar su presencia e incluso, introducir el componente humano de la comunicación y del sufrimiento por parte del monstruo.

El punto de partida de la historia nace a partir de la colisión de una misteriosa nave en la Tierra. La cual es asaltada por varios soldados tácticos liderados por unos robots híbridos que poseen la conciencia de varios niños que antes, estaban en fase terminal. Allí encontrarán varios especímenes aparte del Alien que todos conocemos, mientras los intereses corporativos y los avances tecnológicos intentan capitalizar las nuevas especies encontradas para sus oscuras intenciones.

¿Qué podemos esperar de la continuación?

Todavía desconocemos cómo Alien: Planeta Tierra abordará su segunda temporada, pero según la información compartida por Deadline, la ficción trasladará su rodaje a Londres con una filmación que debería comenzar el próximo 2026 pronosticando un hipotético estreno en 2027.

Todavía no hay detalles sobre cómo se proyectará la continuación de su argumento, con los «niños perdidos» controlando las instalaciones de Prodigy y teniendo a su merced tanto al joven CEO, Boy Kavalier, como al sintético Kirsh y al cyborg Morrow. Aparentemente los jóvenes tienen la sartén por el mango, sin embargo Weyland-Yutani acecha para recuperar a sus especímenes y el parásito ocular se ha introducido en el cadáver del personaje de Arthur (David Rysdahl).

Supuestamente, antes de ver la segunda temporada de la serie, Disney pondrá en desarrollo la secuela de la aplaudida Alien: Romulus. Aunque antes, el sello primero tendrá que encontrar a un director. Pues como ya avisó en un comunicado, el uruguayo Fede Álvarez no estará detrás de las cámaras de la futura segunda parte comandada por Cailee Spaeny.