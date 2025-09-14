La serie para adolescentes de los creadores de ‘Fariña’ y que tiene cosas en común con ‘Vis a vis’

Las series protagonizadas por adolescentes se han convertido en un filón para las plataformas de streaming. Ficciones como Élite, Merli, Sex Education, Heartstopper y Esa mierda me supera han triunfado en los últimos años. Este 14 de septiembre se estrena en Atresplayer la serie Mar afuera protagonizada también por adolescentes que se encuentran en un centro correccional de menores situado al lado del mar. Los protagonistas son dos adolescentes Álvaro y Carlos, que acaban de ingresa en este correccional y tienen que enfrentarse a la reclusión y también a las amenazas de la banda ‘Los Pajaritos’. Una propuesta arriesgada que es un remake español de la serie italiana Mare fuori, la cual fue originalmente creada por Cristiana Farina. Esta serie puede ser una buena opción para los que disfrutan con este tipo de ficciones de adolescentes y con los típicos dramas carcelarios para adultos como Vis a vis y Orange Is the New Black.

La duración de los episodios de la serie Mar afuera es de 50 minutos aproximadamente y es una producción de Atresmedia en colaboración con Beta Fiction Spain. Montse García, Mercedes Gamero y Pablo Nogueroles son los productores ejecutivos de esta ficción. Ha sido dirigida por Norberto López Amado y Rómulo Aguillaume y cuenta con un guion de Jelen Morales, Sara Cano, Paula Fabra y Natxo López. Otro de sus atractivos es que está protagonizada por los actores Gabriel Guevara, Hugo Welzel y Laura Simón, que ya son conocidos por el público adolescente.

Esta original serie se ha rodado en diversas localidades de Alicante y Madrid. Una complejo ficción que no solo se sumerge al espectador en los problemas cotidianos con los que enfrentan los adolescentes encerrados en el correccional, sino que también se atreve con temas como el amor, las relaciones tóxicas, la familia, la maternidad o la enfermedad mental.

¿Qué ocurre en la serie Mar afuera?

Los jóvenes Álvaro (Gabriel Guevara) y Carlos (Hugo Welzel) acaban de ingresar como internos en un centro de Internamiento de menores infractores que se encuentra junto al mar. Los dos tendrán que cumplir su condena, acostumbrarse a la rutina de este centro y protegerse de la peligrosa banda de Los Pajaritos.

Álvaro pertenece a una familia acomodada de Santander y llegó a Alicante para hacer unas pruebas de piano con el objetivo de entrar en una prestigiosa escuela de música. Pero, por desgracia, tras un grave incidente con uno de sus amigos acaba internado en este centro. Carlos, sin embargo, es un chico de origen humilde que tras enfrentarse con el líder de la banda de Los Pajaritos acaba también internado en este correccional junto al mar.

En este centro conocerán a otros internos como Saray (Laura Simón), una joven que prefiere vivir en el centro antes de volver a vivir con una madre con un severo trastorno bipolar que le hace la vida imposible. La estancia en este centro se convierte para ella en una segunda oportunidad ya que descubre que tiene altas capacidades y puede retomar sus estudios. Además, estos jóvenes conflictivos contarán con el apoyo de trabajadores como Mario, un hombre valiente que llegará a poner en peligro su propia vida por ayudar a estos chicos.

El reparto de esta serie dramática

Los dos protagonistas de esta serie son los actores Gabriel Guevara que da vida a Álvaro, el joven encerrado en el correccional de forma injusta y Hugo Welzel que interpreta el papel de Carlos, ese adolescente de origen humilde que está amenazado por la banda de Los Pajaritos. También tiene un papel de peso la actriz Laura Simón que da vida a Saray, una joven que prefiere estar en este centro que pasar los días con su madre bipolar.

Además, en el reparto están también los actores que dan vida al resto de los internos: Miguel Barraga, Nekane Otxoa, La Imén, Julen Katzy, Dani Marrero, Natalia Azahara, Marcel Serrano, Pablo Louazel y Jan Bonet. También están en el reparto de la serie están los actores Itziar Atienza, Carles Francino, Raúl Prieto y Boré Buika, entre otros.

La serie Mar afuera es una buena opción para los que están buscando una serie protagonizada por adolescentes con un toque más trágico de lo habitual. Estos jóvenes no solo tienen que enfrentarse a los problemas típicos de su edad, sino también a los que supone la privación de libertad y las amenazas de la violenta banda de Los Pajaritos.

Esta es uno de los estrenos más esperados para este mes de septiembre junto con las ficciones The Girlfriend que está en Prime Video desde el pasado 10 de septiembre, Black Rabbit el 18 de septiembre en Netflix, El refugio atómico el 19 de septiembre en Netflix y The Savant el 26 de septiembre en Apple TV +. Además, el próximo mes de octubre se estrenarán It: Bienvenidos a Derry en HBO Max y El monstruo de Florencia en Netflix.

