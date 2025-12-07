‘El Señor de los Anillos’ vuelve a los cines con una gran novedad que los fans celebran

En cierto modo, la crisis de la pandemia volvió a poner de moda el fenómeno de los reestrenos en todo el mundo. Ante la falta de novedades, los estudios y las distribuidoras tuvieron que tirar, en gran medida, de algunos de los grandes clásicos para llenar ese espacio vacío en la cartelera. Ahora, cada año tenemos en la gran pantalla el regreso nostálgico de algunas de las producciones más icónicas del séptimo arte y en concreto, el inminente 2026 nos devolverá la trilogía de El Señor de los Anillos a los cines. Eso sí, con una gran sorpresa para los fans: la vuelta de Frodo y compañía llegará en 4K y con sus respectivas versiones extendidas.

Estrenadas entre el 2001 y el 2003, las película de El Señor de los Anillos lograron recaudar en cines casi 3.000 millones de dólares. Pero por si eso no fuese suficiente con eso, El retorno del rey (el cierre de la trilogía) entró en el Olimpo de la alfombra roja, igualando el hito de haber logrado 11 Oscar que antes sólo poseían Ben-Hur y Titanic. La obra de J.R.R. Tolkien siempre ha sido un tótem referencial dentro de la literatura fantástica. Sin embargo, el éxito audiovisual de las cintas dirigidas por Peter Jackson impulsó a un nivel comercial inconmensurable a la historia y personajes de la Tierra Media. Juegos de mesa, videojuegos, novelas gráficas, precuelas animadas, spin-offs y una reciente serie de Prime Video que no ha terminado de convencer ni al espectador medio, ni a los acólitos del universo creado por Tolkien.

En medio de la tormenta tras la compra de Warner Bros. por parte de Netflix, desconocemos qué ocurrirá con proyectos en desarrollo como La caza de Gollum. Por el momento, lo único seguro es que la trilogía al completo de El Señor de los Anillos volverá a los cines. Es decir que de forma escalada, podremos disfrutar de nuevo o por primera vez en el patio de butacas, de La comunidad del Anillo, Las dos torres y El retorno del rey. Pero ¿cuándo estarán disponibles en los cines?

‘El Señor de los Anillos’ vuelve a los cines

Las proyecciones de New Line Cinema (filial de Warner), comenzarán el próximo 16 de enero en Estados Unidos. La comunidad del anillo cumple un cuarto de siglo y en las salas norteamericanas, la trilogía reaparecerá en el patio de butacas en dos etapas. La primera en el formato DBOX (16 al 19 de enero), la cual consiste en salas con butacas en movimiento. Después el mismo mes (23 y 25 de enero), tendremos los pases convencionales.

El regreso de El señor de los Anillos llega con toda una serie de merchandising en forma de cubos de palomitas y regalos independientes inspirados en el mundo de las adaptaciones de Jackson. Se desconoce la fecha oficial del estreno en España, aunque lo más probable es una llegada similar para el primer trimestre del 2026.

¿Cuándo podremos ver ‘La caza de Gollum’?

Producida por Peter Jackson y dirigida por Andy Serkis, actor que da vida a Gollum, la precuela de La comunidad del Anillo seguirá los pasos de Aragorn, intentando dar caza a la pequeña criatura para recabar información sobre El Anillo Único. El estreno está previsto para el 17 de diciembre de 2027. No obstante, la reciente compra de Netflix podría cambiar las ambiciones del proyecto.