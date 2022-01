Las series protagonizadas por policías se han convertido en los últimos años en las preferidas de muchos usuarios de las plataformas de streaming. Crímenes, intriga, suspense y sobre todo mucha acción son algunos de los ingredientes principales de estas ficciones. Una de estas series La Unidad, cuya primera entrega se estrenó en 2022, se ha convertido en una de las más vistas de los últimos años y ahora Movistar+ acaba de anunciar que la segunda temporada de la serie se estrenará en marzo de 2022 completa bajo demanda.

¿Qué va a ocurrir en esta segunda temporada?

En la primera entrega vimos la lucha de un equipo de la Policía Nacional especializada en la lucha contra el terrorismo yihadista. En esta segunda temporada el objetivo de los terroristas será la propia Unidad y sus miembros. La hija de la pareja formada por Carla y Marcos, Lúa, interpretada por la joven actriz Alba Bersabé, será una de las grandes protagonistas de esta segunda temporada. Además, los miembros de La Unidad tendrán que intentar averiguar si hay un topo en el equipo liderado por Carla.

Según el actor Dani de la Torre hay una diferencia fundamental en esta temporada con diferencia a la anterior “y es en la motivación de los personajes. Si en la T1 nuestros policías se desvivían profesionalmente por atrapar a los terroristas y los terroristas intentaban hacer cumplir sus propósitos estratégicamente. Ahora no, la motivación ya no es ‘profesional’, ya no vale de nada llegar antes, el objetivo no es hacer daño a gran escala. La motivación es uno de los instintos más primarios que envuelve al ser humano, ‘el amor’. Y es ese amor a la familia, a sus seres queridos el que descubre y activa el miedo y la venganza dentro de cada uno de nuestros personajes , policías y yihadistas y sacará algo de dentro de cada uno de ellos nunca visto antes».

Un buen equipo para La Unidad

De nuevo el creador y director de la serie es Dani de la Torre, conocido por su trabajo en ficciones como La sombra de la ley o El desconocido. También Alberto Marini, conocido por trabajos como Tu hijo, El desconocido o uno de los próximos estrenos de Movistar+ Apagón, está al frente de un equipo de guionistas integrado por Amèlia Mora, Alfred Pérez-Farga y Roger Danès.

Al frente de La Unidad estará de nuevo la comisaria Carla Torres, a la que da vida la actriz Nathalie Poza y a Marian Álvarez como la agente Miriam. Michel Noher es Marcos, expareja de Carla, padre de su hija y jefe de La Unidad; Luis Zahera interpreta as Sergio, el jefe de operaciones. La actriz española de origen persa Fariba Sheikhan es la agente Najwa; Raúl Fernández de Pablo es Roberto y Carlos Blanco es Ramón. La Unidad cuenta además con la colaboración especial de Fele Martínez como Sanabria.

En cuanto al reparto de la segunda temporada junto a Frances Orella y Pepo Oliva, se incorporan al reparto Fran Cantos, Aroa Rodríguez y Juan Carlos Villanueva. Además, contará con un grupo de actores internacionales de más de seis nacionalidades diferentes, entre los que destacan Moussa Echarif, Amina Leony, Mekki Kadiri, Bouzan Hadawi, Kaabil Sekali, Farah Hammed, Amín Hamada, Inti El Meskine, Hamid Krim, Mourad Ouani, Mekki Kadiri, Omar Bentaleb y Said El Mouden.