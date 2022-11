Según Keegan- Michael Key, ‘Wonka’ nos traerá al Timothée Chalamet más musical

2023 va a ser sin duda el año de Timothée Chalamet (si es que los anteriores no lo fueron). El joven nominado al Oscar estrenará dos de las películas que más darán que hablar. Por un lado la esperada secuela de Dune y por otro Wonka, la precuela de Charlie y la fábrica de chocolate en la que Chalamet interpretará a la joven versión de Willy Wonka. Ya pudimos ver una imagen del actor caracterizado con la icónica vestimenta del personaje, pero por el momento sabemos muy poco o nada de la historia que contará la película, más allá del recorrido que convertirá Wonka en el dueño de la reconocida fábrica de dulces. Por suerte para los fans Keegan-Michael Key, otro actor miembro del reparto, ha contado algunos detalles en una entrevista con THR.

Michael Key se deshizo en elogios hacia el trabajo del director Paul King, clasificando la obra como “agradable, grande, completa y hermosa”. Además dio referencias exactas de la cantidad musical del nuevo filme: “Él (Chalamet) tiene siete números musicales y yo tengo dos, uno de ellos es un número de grupo y otro es un número de grupo más pequeño”. El actor, reconocido por una gran carrera cómica en el cine y la televisión apuntó que estaba de acuerdo con todos los adjetivos que uso el propio protagonista para describir Wonka y nuevamente, habló de King como un hombre que parece haber nacido expresamente para dirigir esta tipología de películas. “Es un ser humano encantador que tiene este maravilloso corazón infantil. Era la persona perfecta para dirigir el proyecto”, se sinceraba Key.

Chalamet repetirá el papel en el que ya brillaron genios como Gene Wilder y Johnny Depp. Una responsabilidad que según sus propios compañeros parece haber cumplido con creces: “Existe esta maravilla naturalidad en la forma en que interpreta a Wonka, sin mencionar el hecho de que existe esta cualidad esperanzadora que le da al personaje, una especie de cualidad indomable que nunca abandonará, siempre está listo para lo siguiente (…) ¿qué puedo decir? Este chico, ya sabes, destila carisma y una confianza maravillosa. Es un artista realmente delicioso”.

Tendremos que esperar bastante para poder ver Wonka. Llegará a los cines el próximo 15 de diciembre de 2023. Este año, todavía podremos verlo en Hasta los huesos: Bones and All el 25 de noviembre. Se trata de su segunda colaboración con Luca Guadagnino, después de la exitosa Call me by your name.