La razón por la que Nicole Kidman cree que Stanley Kubrick la escogió para ‘Eyes Wide Shut’

No son muchos los intérpretes que en la actualidad pueden presumir de haber podido trabajar a las órdenes de Stanley Kubrick. Fallecido en 1999, el cineasta está considerado como uno de los mejores realizadores de la historia del cine, gracias a obras que irremediablemente forman ya parte de la retina cinéfila del la escena cinematográfica. 2001: Una odisea en el espacio, La naranja mecánica, El resplandor…no son pocas las películas del estadounidenses que la crítica ha catalogado como «obras maestras», aunque entre todas ellas quizás la más singular y oscura fue precisamente su última aportación al celuloide, protagonizada por Nicole Kidman y Tom Cruise.

Hablamos cómo no de Eyes Wide Shut, el filme de finales de los 90 que este año cumple 25 años desde su llegada a las salas de cine. Y justamente por este aniversario, la ganadora del premio a la Academia Nicole Kidman, ha querido reflexionar sobre la realización de la película en una entrevista reciente en la que por supuesto, le han preguntado por su personaje. La cinta fue controvertida por, más allá de su ambientación, por la presencia compartida en el reparto tanto de la propia Kidman como de Tom Cruise, quienes por aquel momento eran pareja en la vida real. Representando a un matrimonio en horas bajas, el proyecto pareció profetizar la ruptura de la mediática relación. Ahora, la australiana ha revelado algunas percepciones y datos hasta ahora desconocidos por los fans, como por ejemplo el motivo por el que ella cree que el 12 veces nominado por la Academia la escogió para el papel.

Lo que Kidman aportó al personaje

En su charla con los medios, Kidman fue preguntada por su influencia sobre el personaje, es decir por lo que ella creía haber aportado al rol. «Mi audacia. Soy bastante franca y Alice se vuelve bastante franca, particularmente cuando estaba drogada…aunque yo no era así cuando estaba drogada. Yo era así por naturaleza. Franca», recordaba la actriz de Moulin Rouge. Después recordó como el autor de Senderos de gloria alentó que ninguno de sus protagonistas lo tuviese en «un pedestal».

«Cuando llegamos a su casa, pensamos ‘Oh, Dios mío. El gran Stanley Kubrick’. Y ese tipo de pensamiento obstaculiza el proceso creativo. No quería aduladores. Nos dijo que lanzáramos ideas», sentenció. Kidman pensó entonces que era algo experimental, como hacer películas de estudiantes en Australia. Por último, Kidman aseguró que sintió que en aquel momento tenía la total confianza del director y que el resto era cuestión de confiar en sí misma y en su personalidad:

«Supongo que por eso me eligió. Él descubrió esa picardía, esa naturaleza provocadora y eso me impregnó aún más en Alice. La escena en la que se me cae el vestido…era era yo. Eso no estaba escrito. Ese era mi vestido, sacado de mi armario. Como tenía mucha ropa, no estábamos pagando para comprarla. Y Stanley había venido y yo le estaba mostrando todos esos hermosos vestidos. Así es como sucedió», le confesaba Kidman a Los Angeles Times.

¿De qué trata ‘Eyes Wide Shut’?

La sinopsis oficial de Eyes Wide Shut es la siguiente: «William Harford (Cruise) es un respetable médico neoyorquino cuya vida parece ir muy bien. Está casado con una preciosa mujer, tiene una hija y un trabajo que le gusta….Pero al día siguiente de asistir a una fiesta, su esposa Alice le habla de unas fantasías eróticas y de cómo estuvo a punto de romper su matrimonio por un desconocido. Abrumado por esta confesión, acaba entrando en un local, donde un antiguo compañero le habla de una congregación secreta dedicada al hedonismo y al placer sin límites. A partir de entonces, un mundo dominado por el sexo y el erotismo se abre ante él».

Como toda última obra de un cineasta de la talla de Stanley Kubrick, Eyes Wide Shut no gozó de la popularidad ni sobre todo, de la unanimidad con la que la crítica siempre trató los trabajos del director. No obstante, con el paso de los años se ha convertido en un clásico de culto en un año mágico para la cartelera, que también nos trajo American Beauty, Matrix, El club de la lucha o Magnolia. Con dos horas y media de duración, el filme completó su reparto con Sydney Pollack, Marie Richardson, Leelee Sobieski, Jade Serbedzija, Todd Field y Vinessa Shaw. Está disponible en Max y Movistar +.

A Nicole Kidman la vimos recientemente en la comedia romántica junto a Zac Efron, Un asunto familiar. Este año, todavía tiene pendiente el estreno de Prime Video, Kay Scarpetta y la película Holland Michigan.