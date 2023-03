‘Rain Dogs (Buscarse la vida)’, la comedia negra que estrena HBO Max

Uno de los estrenos más esperados de la semana es la serie de comedia de HBO Max Rain Dogs (Buscarse la vida) de Cash Carraway que cuenta la vida de Costello Jones (Daisy May Cooper). Esta mujer es una entregada madre que quiere lo mejor para Iris, su hija, y que no parará hasta conseguirle una familia improvisada que la arrope y la proteja.

La serie Rain Dogs (Buscarse la vida) consta de solo ocho episodios que se irán estrenando cada semana los martes hasta el 25 de abril y es una de las apuestas de la plataforma de streaming HBO Max para este mes de marzo en series junto con la esperada cuarta temporada de Succession, Motel Valkirias y las temporada 2 de Perry Mason y la original serie documental Acoustic Home.

El extraordinario amor de una madre

El amor de una madre puede romper todas las barreras y vencer todas las dificultades. La comedia negra Rain Dogs (Buscarse la vida) cuenta la original historia de amor de una madre Costello Jones (Daisy May Cooper por su hija, Iris (Fleur Tashjian). Las dos han tenido una vida dura en la que la suerte no ha estado de su parte. Para intentar sacar adelante a su hija, Costello tendrá que apoyarse en Selby (Jack Farthing), el pseudo padre de Iris, y Gloria (Ronkẹ Adékoluẹjo), la mejor amiga de esta extraña pareja.

Juntos formarán una improvisada, disfuncional y unida familia que intentará proteger a la pequeña Iris. Los tres adultos intentarán crear un mundo diferente y un poco loco para Iris desde los márgenes de una sociedad que les olvida.

El reparto de Rain Dogs (Buscarse la vida)

La protagonista de esta original comedia es la actriz Daisy May Cooper que sorprende con la interpretación de este complejo papel. Daisy ganó un premio BAFTA por interpretar a Kerry Mucklowe en la serie de BBC Three This Country que ella creó y-escribió con su hermano, Charlie Cooper. La actriz ha logrado en esta nueva serie de HBO Max meterse en la piel de esta madre Costello Jones que es capaz de arriesgarlo todo por su hija.

También en el reparto de esta serie están los actores Jack Farthing, Fleur Tashjian, Ronke Adekoluejo, Adrian Edmondson, Sam Hazeldine y Tom Durant Pritchard, entre otros. Rain Dogs (Buscarse la vida) es una buena opción para los que estén buscando una comedia diferente que cuente una historia brillante y que cuente con una extraordinaria actuación de su protagonista.