‘Tulsa King’, la serie sobre la mafia con Sylvester Stallone que se ha estrenado en SkyShowtime

La plataforma de streaming Skyshowtime ha llegado pisando fuerte en España con un buen número de estrenos de series y películas. Entre ellos destacan American Gigolo, Halo, The Rising, Vampire Academy. ‘Star Trek: Strange New Worlds, The Offer o Tulsa King.

Esta última, Tulsa King, es una serie protagonizada por el conocido actor Silvester Stallone que interpreta el papel de Dwight «El General» Manfredi, un capo de la mafia italoamericana de Nueva Tork que lleva 25 años en la cárcel por un crimen que no cometió.

La serie Tulsa King se estrenó en EEUU el noviembre pasado y se convirtió en el mejor estreno de una nueva serie en un canal de cable en 2022 superando el de La casa del dragón. Una serie que ya se puede ver en Skyshowtime creada por Taylor Sheridan (Yellowstone) y Terrence Winter (Los Soprano).

El regreso de “El General” Manfredi

Después de pasar 25 años en prisión por un crimen que no cometió, Manfredi está dispuesto a cobrarse su silencio durante estos años cuando es puesto en libertad. El problema es que la familia Invernizzi, la organización criminal a la que perteneció y por la que se sacrificó, le manda a Tulsa, una ciudad de Oklahoma, a extender el poder de la organización mafioso.

Aunque al principio se enfada, Manfredi está dispuesto a aprovechar la oportunidad e intentará convertirse en el rey de Tulsa. Pero después de tanto tiempo en la cárcel, desconoce cómo funciona ahora el mundo, las redes sociales o Internet. Manfredi quiere seguir utilizando los métodos de la vieja escuela a base de extorsiones, armas, palizas y mucha violencia.

No solo intentará tomar el control de Tulsa sino que intentará retomar su relación con su hija y sus nietos. Un hombre rudo y seguro de sí mismo que tiene muy claro lo que tiene que hacer para convertirse en el rey de la ciudad: reclutar a un buen equipo en el que pueda confiar.

El reparto de Tulsa King

El protagonista de la serie es un ya maduro Sylvester Stallone que sorprende con este papel de mafioso de más de setenta años que parece hecho a su medida. En el reparto de la serie también están los actores Andrea Savage, Martin Starr, Jay Will, Max Casella y Domenick Lombardozzi, entre otros muchos.

La buena noticia para los que están ya disfrutando con esta serie de SkyShowtime es que Paramount decidió renovarla para una segunda temporada después del éxito de sus tres primeros episodios en su estreno en Estados Unidos. Tulsa es una serie que seguro sorprenderá a los que quieran ver a Stallone en un papel muy diferente a lo que nos tiene acostumbrados.