El documental El timador de Tinder se ha convertido desde su estreno a principios de febrero en todo un éxito de audiencia en Netflix junto con ¿Quién es Anna?. La serie cuenta la historia de Simon Leviev, un estafador que se hacía pasar por un magnate de los diamantes cuando conocía a mujeres por la aplicación Tinder y luego las seducía para estafarles millones de dólares.

La serie El timador de Tinder se centra en el relato de tres de sus víctimas, a las que logró estafar con un “modus operandi” muy similar. Pero, ¿quién es Simon Leviev, el conocido como el timador de Tinder?

La identidad real del timador de Tinder

Hablamos en presente porque Simon Leviev, como se deja claro al final del documental, está vivo, en libertad y tiene ahora 31 años. Simon Leviev, también conocido como Shimon Yehuda Hayut, es un estafador profesional que se creó un perfil falso en esa conocida aplicación donde simulaba ser un multimillonario ruso-israelí que ha heredado un negocio de diamantes. Pero en realidad este hombre nació en una familia humilde en en una ciudad israelí. Alos 18 años, huyó de su país con un pasaporte falso porque ya las autoridades lo buscaban por diversos fraudes.

En 2011 fue acusado por robo, falsificación y fraude por cobrar cheques robados. Nunca se presentó en el tribunal, escapó del país a través de la frontera con Jordania con un pasaporte falso bajo el nombre de Mordechai Nisim Tapiro y huyó a Europa En 2012 fue procesado por un tribunal israelí y acusado de robo y falsificación de cheques, así como por dejar desatendido a un niño de cinco años que estaba cuidando.

En 2015 fue detenido en Finlandia donde permaneció tres años en la cárcel después de robar dinero a tres mujeres a las que había engañado diciendo que trabajaba en la industria armamentística. A su salida de prisión, fue enviado a Israel de donde huyó nuevamente como Simon Leviev. Estuvo varios años viajando por Europa estafando a varias mujeres en Alemania usando el nombre de Michael Bilton y como Simon Leviev a través de Tinder.

Entre 2017 y 2019 estafó unos 10 millones de dólares a víctimas en toda Europa, según The Times of Israel. En 2019, fue arrestado por la Interpol en Grecia por usar un pasaporte falso y fue sentenciado a 15 meses de prisión en Israel, pero fue liberado cinco meses después.

En una entrevista reciente en vídeo a Inside Edition Simon explicó: “No soy ese monstruo que todo el mundo ha creado. Estas mujeres no fueron estafadas y no fueron amenazadas». «No soy el estafador de Tinder» y «nunca me presenté «como el hijo de Lev Leviev». «Solo era un chico soltero que quería conocer a algunas chicas en Tinder», añade en la entrevista.