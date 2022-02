El viernes 11 de febrero se estrena en Netflix una de las grandes apuestas de la plataforma de streaming para este invierno: la serie ¿Quién es Anna? Una original ficción que promete romper audiencias y cuya calidad que viene avalada por haber sido dirigida por Shonda Rhimes, responsable de éxitos como Los Bridgerton y Anatomía de Grey.

¿Quién es Anna? es una serie basada en una historia real protagonizada por Anna Sorokin, una joven rusa que se hizo pasar por una heredera millonaria alemana llamada Anna Delvey para estafar a la élite de Nueva York, bancos y hoteles. La serie está inspirada en el artículo del New York Magazine How Anna Delvey Tricked New York’s Party People firmado por Jessica Pressler y lo que supuso para este caso.

Nadie sabe quién es Anna

La serie comienza con la imputación de Anna Sorokin, también conocida como Anna Delvey, por la fiscalía de Manhattan por varios delitos de latrocinio en diversos estados. La detención se publica en un periódico y eso pone en alerta a diversos estafados por este mujer.

Una periodista llamada Vivian Kent decide investigar el caso de Anna Delvey al intuir que se trata de algo muy gordo. ¿Quién es Anna? Nadie sabe cómo si se trata de una rica heredera alemana o una estafadora rusa de solo 26 años muy convincente. Entre ambas va surgiendo una peculiar relación de amor/odio mientras Anna aguarda su juicio y la periodista que está embarazada sigue investigando el caso. La periodista recorre hoteles, habla con sus contactos en Instagram y va tirando de su madeja de mentiras.

Basada en una historia real

Ana Sorokin se trasladó el verano de 2013 a Nueva York para cubrir la semana de la moda para la revista francesa Purple donde estaba haciendo prácticas. Allí empezó a hacerse llamar Anna Delvey y a pasarse por una rica heredera. Creó la Fundación Anna Delvey dedicada a la financiación de arte y con ella llegó a engañar a personalidades como el mecenas Michael Xufu Huang y los magnates Aby Rosen y Roo Rogers.

Todo se destapó cuando utilizó unos falsos activos suizos de 60 millones de euros para pedir un préstamo de 22 millones de dólares al City National Bank. Cuando se le denegaron, pidió el dinero pidió a Fortress Investment Group los cuales empezaron a sospechar.

Según la revista Variety, Netflix tuvo que pagar 320.000 dólares a Sorokin para poder contar su historia. Con ello se habría saltado la ley estadounidense que prohíbe a los delincuentes lucrarse por sus delitos, aunque Netflix asegura que ha cumplido en todo momento con la ley. Además quiso saber cómo iba a ser representada su vida e incluso llamó a actores y productores para manifestarles quién le gustaría que la interpretara en la serie.

¿Qué ha pasado con Anna?

El 3 de octubre de 2017 fue detenida en una operación encubierta y en 2019 Sorokin fue declarada culpable de múltiples delitos como hurto mayor, hurto en segundo grado y robo de servicios. Fue condenada de 4 a 12 años en una prisión estatal, una multa de 24.000 dólares y 199.000 como restitución a los afectados. En febrero de 2021 fue puesta en libertad pero fue de nuevo detenida por estar más tiempo en EEUU del permitido por su visado. Desde el 2 de abril de 2021 Anna permanece en un centro de detención de inmigrantes de Nueva Jersey a la espera de ser deportada.

En el reparto de la serie además de Julia Garner está Anna Chlumsky que interpreta a la periodista Vivian Kent. También participan actores como Laverne Cox, Katie Lowes, Anders Holm, Arian Moayed, Alexis Floyd, Jeff Perry, Anna Deavere Smith o Terry Kinney.