Los problemas de Lady Gaga con la actuación antes de ser Harley Quinn: «Te enamoras de los personajes»

Lady Gaga es la última gran estrella de la música que consigue brillar en la industria hollywoodiense. Un recorrido caminado antes por leyendas como Barbra Streisand, Cher o David Bowie, pero que con la cantante de ‘Poker face’ está adquiriendo un grado más de complicidad entre artes. A diferencia de sus antecesores y con todavía una corta trayectoria tras las cámaras, Gaga ha demostrado una soltura de registros inusual. Su última y peculiar performance la encontramos en la recién estrenada Joker: Folie à Deux. Un filme polémico en el que se presenta como la principal novedad de una secuela inesperada, dando vida a Harley Quinn, el interés romántico del protagonista.

Sin embargo y, a pesar de su implicación con sus interpretaciones, Gaga ha cambiado su forma de enfocar la profesión tras asumir el papel de la compañera sentimental del payaso criminal. Tras una carrera que se inició con pequeñas participaciones en producciones menores como Machete Kills o Sin City: Una dama por la que matar, la artista musical dio un golpe encima de la mesa en 2018 cuando coprotagonizó el remake de Ha nacido una estrella con Bradley Cooper. Rol que le valdría su primera nominación al Oscar a la Mejor actriz principal y el reconocimiento de toda la crítica internacional que vio en ella precisamente, lo mismo que rezaba el título dirigido por Cooper. La neoyorquina perdió la categoría en aquella ocasión contra una imparable Olivia Colman en La favorita, pero en cambio logró la estatuilla a la Mejor canción gracias al tema completamente viral de ‘Shallow’. No obstante y más allá de la implicación que todo actor tiene para con sus papeles, Gaga ha confesado recientemente que antes de afrontar su desempeño frente a Joaquin Phoenix, tenía la costumbre de no conseguir desprenderse del todo de los personajes a los que daba vida.

Lady Gaga se enamora de sus personajes

Lady Gaga no es la primera (ni será la última) actriz que habla abiertamente de la dificultad de huir de las figuras que durante mucho tiempo, la profesión asume como propias. En el apartado masculino, tenemos ejemplos como el de Jake Gyllenhaal y Robert Pattinson, quienes confesaron haberlo pasado realmente mal en tiempos pasados para despojarse de sus más oscuros personajes. Como no podía ser de otra forma en un perfil tan camaleónico, la 13 veces ganadora del Grammy ha tenido problemas similares antes de ser dirigida por Todd Phillips.

En su última entrevista para promocionar Joker: Folie à Deux, Lady Gaga contó cómo para ella esta secuela ha supuesto un cambio considerable en su forma de ponerse en la piel de los personajes. Así, si bien los roles se quedaron en ella mucho después de terminar Ha nacido una estrella (2018) y La casa Gucci (2021), ahora se encuentra en «un nuevo lugar» con un nuevo enfoque para la actuación.

«No la traje a casa conmigo, seguro», comenzaba explicándole a la revista People. Aunque sin duda, tampoco los abandona del todo por la implicación emocional y la empatía pasional que siente hacia todos ellos. «Yo siempre me enamoré de ellos, de todos modos», confesaba. Del mismo modo, también recordó como a veces había tenido problemas para dejar los personajes, pero que es algo que está intentando cambiar:

«He estado en la industria musical desde que era adolescente y he estado trabajando en la industria cinematográfica durante los últimos 10 años aproximadamente. Y sabes, creo que acabo de pasar por mucho. Ahora me siento mucho mejor y es bueno poder decirlo. Me siento realmente agradecida de poder decirlo».

Desde que debutó en el celuloide, Gaga siempre ha estado acompañada de grandes coprotagonistas masculinos. Desde el propio Copper, pasando por Adam Driver hasta llegar al reciente Phoenix. Una dependencia artística que no devalúa su proyección como estrella de la interpretación, pero que sí que necesitará de un futuro trabajo en el que sea la absoluta protagonista para saber, si es capaz de capitanear proyectos audiovisuales ella sola.

‘Joker: Folie à Deux’

Estrenada este fin de semana, Joker: Folie à Deux ha recibido malas críticas al ser considerada una secuela innecesaria que además, no aprovecha el talento de Lady Gaga.

La continuación de la elogiada Joker (2019), se centra en los meses posteriores a los actos delictivos de Arthur Fleck. Intentando convivir con su doble personalidad y esperando a ser juzgado por sus crímenes, Fleck descubre el amor verdadero y una pasión por la música que siempre había estado dentro de él.