Bradley Cooper no permite sillas en sus rodajes: Hay una «caída de energía» cuando te sientas

Hasta el momento, Bradley Cooper sólo ha dirigido dos proyectos en su carrera como cineasta, pero ya conoce más de un truco para que el ritmo de trabajo no decaiga en el set. Los métodos y prácticas y manías de los grandes directores se cuentan frecuentemente, como anécdotas golosas para el imaginario de los cinéfilos y por lo que parece, el nominado al Oscar ya tiene la suya: no aceptar que haya una sola silla en sus rodajes.

Mientras promocionaba Maestro, Cooper charlo con el también director Spike Lee sobre el arte de dirigir y también, sobre cuáles eran las fórmulas que utilizaba para que la dinámica de trabajo fluyera. Un riesgo que no podía asumir, sobre todo teniendo en cuenta que que el desarrollo de este proyecto en el que se desenvuelve como coguionista, productor, director y protagonista principal, le ha “costado” seis años de su vida. “Pase 20 años actuando en películas. Tuve la suerte de contar con cineastas que reconocieron que no pienso como un actor, que en realidad pienso en términos de toda la historia. Fueron lo suficientemente generosos como para permitirme acompañarlos en su viaje (…) yo era cineasta, pero estaba en la posición de actor”, explicaba Cooper.

Después, en esta charla para Variety, el responsable de Ha nacido una estrella siguió explicando lo “natural” que fue esa transición: “Una vez tuve el coraje de escribir y dirigir, la transición fue algo natural. Cuando dirijo no miro la reproducción. No hay sillas. Siempre he odiado las sillas en los decorados; tu energía disminuye en el momento en que te sientas en una silla. No hay ninguna aldea de vídeo”.

Christian Bale, culpable de su actual uso del método

En Maestro, Bradley Cooper interpreta al compositor Leonard Bernstein. Un papel para el que utilizó técnicas del método, después de que actuar junto a Christian bale en La gran estafa americana cambiase su enfoque sobre la actuación

“Había escuchado historias sobre Daniel Day-Lewis. No podía entender cómo alguien podía hacer eso. Christian se quedó en la voz (…) Desde La gran estafa americana, así es como trabajo como actor. Maestro se encuentra actualmente en algunos cines y el próximo 20 diciembre entrará en el catálogo de Netflix.