Las primeras reacciones a ‘Avatar: El sentido del agua’ la tildan de «inmersiva» e «impresionante»

Incertidumbre es, sin duda, la palabra clave que rodea a la franquicia de Avatar y en concreto a su inminente secuela, El sentido del agua. Para empezar, porque el regreso a Pandora nunca se transmitió como una sensación de necesidad por parte de los fans y después, porque las tendencias de consumo masivo en el cine han cambiado lo suficiente como para entender que ahora, las únicas producciones que pueden alcanzar récords en la taquilla son los grandes eventos superheroicos. Una cuestión que sumado a su alto presupuesto, convierte a esta segunda entrega en uno de los productos más arriesgados del séptimo arte, ya que tiene que entrar en el Top 5 de cintas más taquilleras de la historia. Por lo menos, sabemos gracias a la premiere de Londres que las primeras reacciones por parte de la crítica son positivas, tildando a la continuación de “inmersiva” e “impresionante” a nivel técnico.

#AvatarTheWayOfWater is pretty incredible. I had faith James Cameron would raise the bar w/ the effects but these visuals are mind-blowing. One stunning frame after the next. But the thing I dug most is how the technical feats always feel in service of character & world-building. pic.twitter.com/MXeN3z8BnP — Perri Nemiroff (@PNemiroff) December 6, 2022

Lo primero que ha destacado la prensa es evidentemente algo que ya sabíamos: el desarrollo tecnológico y la captura de movimientos. Perri Nemiroff de Collider apuntó hacia el término “hazaña técnica”: “#AvatarTheWayOfWater es bastante increíble. Tenía fe de que James Cameron subiría el listón con los efectos, pero estas imágenes son alucinantes. Un cuadro impresionante tras otro. Pero lo que más aprendí es cómo esas hazañas técnicas siempre se sienten al servicio del carácter y a la construcción del mundo”. Y es que una de las novedades a nivel de efectos digitales es que la secuela es la primera película en la que se logra realizar captura de movimientos debajo del agua.

I was blown away by the sheer scale of #AvatarTheWayOfWater, which fulfils every mad promise its creators have made about cinematic innovation. Underwater stuff, especially, is mind-blowing. But it's also huge, epic filmmaking of the kind that has become Cameron's trademark. pic.twitter.com/vdRbL4ZSXf — Tom Beasley (@TomJBeasley) December 6, 2022

Por otra parte, el crítico de Yahoo Londres, Tom Beasley habló de lo enorme que es el cine de Cameron, algo que funciona ya como una “marca registrada” del cineasta: “Quedo impresionado por la gran escala de #AvatarTheWayOfWater, que cumple todas las locas promesas que sus creadores han hecho sobre la innovación cinematográfica. Las cosas bajo el agua, especialmente, son alucinantes. Pero también es un cine enorme y épico”.

I’m almost convinced James Cameron shot #AvatarTheWayOfWater on another planet. The film is absolutely stunning and immersive. It’s long but I was completely engaged all the way through. Much like #avatar 13 years ago, this film is a cinematic achievement and a must see event! pic.twitter.com/2WFlJzmbeI — Joseph Deckelmeier (@Joelluminerdi) December 6, 2022

Por último, Joseph Deckelmer de Screenrant siguió la tónica general de la prensa que ya tuvo la oportunidad de ver la película: “Estoy casi convencido de que James Cameron filmó #AvatarTheWayOfWater en otro planeta. La película es absolutamente impresionante e inmersiva. Es larga, pero estuve comprometido todo el tiempo. Al igual que #Avatar hace 13 años, ¡esta película es un logro cinematográfico y un evento imperdible!”.

Avatar: el sentido del agua llegará a los cines el próximo 16 de diciembre.