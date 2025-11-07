Primer avance de ‘Michael’: el rey del pop tendrá un épico y vibrante biopic musical

Por fin, tras meses de anuncios y polémicas, Michael muestra en su primer avance, un biopic musical con el que parece imposible no comenzar a mover el cuerpo al ritmo inquebrantable del rey del pop. A pesar de ser un breve material promocional, Lionsgate ha mostrado bastantes fragmentos icónicos del lado más reconocible de Michael Jackson. El título está protagonizado por su sobrino, Jaafar Jackson, quien se ha mimetizado hasta la extenuación con su difunto tío en una producción que ni mucho menos ha estado exenta de polémicas. Pero ¿qué podemos esperar de esta nueva acometida melómana de Hollywood? ¿Logrará el éxito que si alcanzaron Bohemian Rhapsody y Elvis o será otro producto audiovisual descafeinado a la altura de la Deliver Me From Nowhere de Bruce Springsteen? Habrá que esperar al menos, hasta el próximo mes de abril para averiguarlo.

MICHAEL – in theaters April 24, 2026. pic.twitter.com/bhe9GgdUHh — lionsgate (@Lionsgate) November 6, 2025

La nueva aproximación es corta e intensa. Porque a pesar de ser un breve avance, Michael es un biopic que desea sorprender mostrando una radiografía completa del que sin duda es uno de los artistas musicales más grandes de todos los tiempos. El material compartido por la major nos muestra a «Jacko» preparándose para un concierto en el Dodger Stadium, en el estudio hablando con su productor y en una recreación del mítico videoclip de la canción Thriller. Junto a Jaafar, Nia Long, Laura Harrier, Juliano Krue Valdi, Miles Teller y Colman Domingo completan el reparto secundario. Antoine Fuqua (Training day) dirige con un guion de John Logan (Gladiator) y bajo la producción de Graham King, quien ya produjo la anteriormente mencionada Bohemian Rhapsody.

‘Michael’: ¿el biopic musical más polémico?

Michael iba a ser un biopic destinado a un estreno en este mismo 2025. Sin embargo, la producción se encontró de frente con un problema legal relacionado con su trama. Según contaban medios norteamericanos como Puck, el conflicto venía de la demanda de la acusación de abuso infantil, que los herederos de Jackson no podían representar en la gran pantalla. Esto obligó al cineasta a volver a rodar y modificar por completo algunas secuencias, provocando un retraso indefinido de meses.

Según ha compartido Lionsgate, la sinopsis oficial es la siguiente: «Michael es la representación cinematográfica de la vida y el legado de uno de los artistas más influyentes que el mundo haya conocido. La película narra la vida de Michael Jackson más allá de la música, desde el descubrimiento de su extraordinario talento como líder de los Jackson Five hasta convertirse en el artista visionario cuya ambición creativa impulsó una búsqueda incansable para ser el artista visionario cuya ambición creativa impulsó una búsqueda incansable para ser el artista más grande del mundo. Destacando tanto su vida fuera del escenario como algunas de las actuaciones más icónicas de sus inicios como solista, la película ofrece al público una visión privilegiada como nunca antes».

Desde luego, si la cinta rehuye por temas legales las acusaciones de abuso infantil, estaremos ante una película biográfica un tanto proselitista de la figura de Jackson. La polémica está servida y quién sabe si el ruido mediático podrá afectar a su exhibición. Por supuesto, existe un reclamo evidente sobre la vida del artista, aunque su principal hándicap reside en un presupuesto que sumado al marketing promocional rondará los 250 millones de dólares.

¿Cuándo se estrena?

Michael llegará a los cines de todo el mundo el próximo 24 de abril de 2026. ¿Logrará ser un hit a la altura de la música de su protagonista?