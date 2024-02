Se acercan los premios más importantes del cine español y hay mucha expectación por saber quién ganará este año. En cuanto al premio a la Mejor actriz protagonista en los Goya 2024 las quinielas están muy divididas. Hay alguna favorita pero ninguna que figure como clara ganadora. Las nominadas son: Patricia López Arnaiz por 20,000 especies de abejas, María Vázquez, por Matria, Malena Alterio por Que nadie duerma, Carolina Yuste por Saben aquell y Laia Costa por Un amor. Cinco estupendas actrices que han hecho una gran labor pero sólo puede ganar una.

Para hacer un buen pronóstico de lo que pueda pasar el próximo 10 de febrero, hay que tener en cuenta varios factores. Y es que, normalmente, estos premios no siempre se dan a la que ha hecho el mejor trabajo, hay variantes determinantes como la promoción, la repercusión de la película en la que han trabajado, los contactos y un largo etcétera. En esta ocasión, el duelo es entre María Vázquez y Patricia López Anaiz, aunque podría haber sorpresas. Analicemos, una a una, a las actrices nominadas a los premios Goya 2024 y veamos lo que tienen a favor y en contra para ganar.

Actrices nominadas a los Goya 2024

Patricia López Arnaiz por ‘20.000 especies de abejas’

Con 13 candidaturas, el debut de Estibaliz Urresola Solaguren es la película más nominada a los Goya 2024. Y, por supuesto, gran parte del elenco opta al premio más importante del cine español. Y aunque la película gira en torno a una niña, la actriz que la interpreta, Sofía Otero, no puede estar nominada al Goya dada su corta edad (por culpa de una norma absurda para ‘proteger’ la infancia). Pero es innegable el peso que tiene el personaje de Patricia López Arnaiz y por eso opta a la Mejor actriz principal. Su composición de una madre que intenta ser comprensiva pero que es incapaz de ponerse en la piel de su hija le podría valer su segundo Goya en esta categoría después del que recibió por Ane en 2021.

¿Tiene posibilidades de ganar? La intérprete se ha llevado el premio Feroz, lo que le hace ganar puntos en la carrera. También hay que tener en cuenta que es una de las actrices de moda y que la película ha gustado mucho dentro de la industria. En su contra tiene a dos rivales fuertes: María Vázquez y Laia Acosta.

Laia Costa por ‘Un amor’

Es una de las mejores actrices del momento y en Un amor se ha echado encima todo el peso de la película, construyendo un personaje dificilísimo que expresa más con la mirada que con las palabras. Todo un acto de valentía con el que Laia Costa se desnuda en cuerpo y alma, sobre todo en alma. Una interpretación sobresaliente que merece todos los premios del mundo.

¿Tiene posibilidades de ganar? Ya se llevó el Goya a la Mejor actriz protagonista por Cinco Lobitos el año pasado, lo que supone un handicap para la artista. No ha pasado nunca que un actor sea galardonado dos veces consecutivas. A favor tiene, además de su gran trabajo, que Un amor ha entusiasmado al sector.

Carolina Yuste por ‘Saben aquell’

Es muy difícil darle la réplica a un actor que se come una película entera y salir airoso. Esto es lo que le ha pasado a Carolina Yuste frente a David Verdaguer, quien se mimetiza de manera brutal en la piel del icónico humorista Eugenio. Él lleva todo el peso de Saben aquell pero el trabajo de su compañera es tan bueno que no sólo no es eclipsada sino que brilla por sí misma. Aunque ya ganó el Goya a Mejor Actriz secundaria por Carmen y Lola, Yuste es una de las actrices más queridas del momento y podría dar la sorpresa.

¿Tiene posibilidades de ganar? No muchas, pero tampoco lo tiene todo perdido. Saben aquell está muy apoyada por la industria catalana y esta tiene muchos miembros dentro de la academia.

Malena Alterio por ‘Que nadie duerma’

Ha sido la gran sorpresa en las nominaciones a los Goya y se lo merece todo y más. Malena Alterio, gran reina de la comedia en este país, lleva sobre sus hombros el peso de una película muy interesante. Una actriz que ha sido infravalorada durante mucho tiempo pero que es una de las más grandes de su generación.

¿Tiene posibilidades de ganar? Ojalá pero no. La nominación, para ella, ya es un premio. Además, la película ha tenido una repercusión casi nula aunque ya se puede ver en Amazon Prime Video y merece la pena.

María Vázquez por ‘Matria’

Eterna secundaria, María Vázquez ha afrontado su primer protagonista y no ha podido triunfar más. Un trabajo exquisito, visceral y muy físico que merece todos los aplausos.

¿Tiene posibilidades de ganar? Casi todas. Vázquez le ha sacado todo el partido posible a un papel de esos que cambian carreras. El tema de Matria, su lucha feminista y su conciencia de clases también ayuda para que la protagonista recoja su Goya el próximo 10 de febrero. En su contra tiene el poco éxito que ha tenido la película.