Es posible que tengas que decir adiós a tu serie favorita: la lista de las que van a desaparecer pronto

Comienza el mes de septiembre y las plataformas de streaming lanzan sus nuevos estrenos para alegría de sus usuarios. Pero, además, hay que tener en cuenta que también se cancelan muchas series y películas. Cancelar una serie significa que la plataforma de streaming no la va a renovar para una nueva temporada y sus seguidores se tienen que conformar. En 2024 las plataformas de streaming Netflix, Prime Video, Max, Disney+ o Apple TV+ han cancelado un gran número de series de las cuales os vamos a hablar. Algunas de estas series tenían el final ya anunciado, pero otras han sido canceladas de repente y sin explicación alguna. Hemos hecho un listado con las que van a desaparecer durante este 2024, aunque hay que tener en cuenta que las plataformas de streaming también en ocasiones no las renuevan sin avisar ni a los medios de comunicación ni a los usuarios. Para los que quieran verlas de nuevo tendrán que esperar a que ocurra un milagro o resignarse.

Hemos dividido estas series por plataformas de streaming para diferenciarlas unas de otras. En Netflix van a desaparecer Los detectives muertos, Desparejado y Ratched. En Max lo han hecho Tokyo Vice, The Flight Attendant, Julia y Nuestra bandera significa muerte y en Disney+ La vida y Beth y Acolyte. Además, se han cancelado otras series en diferentes plataformas: Walker, NCIS: Hawai’i y CSI: Vegas en Movistar Plus+, Halo en Skyshowtime y Constelación y Schmigadoon en Apple TV+. Quince series muy diferentes que aunque algunas han tenido buenos resultados de audiencia no han logrado sobrevivir en las plataformas de streaming.

Las series de Netflix canceladas durante 2024

La primera de la que os vamos a hablar es de Los detectives muertos que se podía ver en Netflix y que está basada en los personajes de Neil Gaiman y con la que se expandía el universo de The Sandman. Netflix no decidió no renovar la serie por una segunda temporada cuatro meses después del estreno de la primera. Por lo tanto, no queda más remedio que conformarse con ver los ocho episodios disponibles protagonizados por los detectives fantasmas y conformarse con que todo se quede colgado en el cliffhanger final.

También en Netflix se quedó sin una segunda temporada la comedia romántica Desparejado que está protagonizada por Neil Patrick Harris, un soltero homosexual en Manhattan. Los intentos por llevársela de SkyShowtime no funcionaron y la segunda temporada está desechada en marzo.

Además, ha ocurrido lo mismo con Ratched que tampoco fue renovada para una segunda temporada. La encargada de dar la mala noticia fue la propia protagonista Sarah Paulson que confirmó que esta serie producida por Ryan Murphy sobre la enfermera de ‘lguien voló sobre el nido del cuco se quedaría en los ocho episodios de su primera temporada que se estrenaron en 2020.

Las series canceladas en Disney+

Una de las series de la que no se va a poder ver una segunda temporada es The Acolyte creada por Leslye Headland. En este caso la decisión de cancelar esta serie galáctica se tomó por Lucasfilm un mes después de la emisión del último de los ocho episodios de su primera temporada.

También se ha cancelado después de dos temporadas, La vida y Beth, la serie de Amy Schumer con Michael Cera que no acaba de convencer a los suscriptores de Disney+.

Las series canceladas en Prime Video

En la plataforma de streaming Prime Video también va a desaparecer la serie histórica My Lady Jane en la que se da un giro a la historia de Lady Jane Grey que en este caso no muere decapitada. Por desgracia para su protagonista Emily Bader la serie no contará con más de ocho episodios.

Además en Prime Video se ha cancelado Outer Range que tampoco tendrá otra temporada. Un western sobrenatural creado por Brian Watkins del que solo se van a poder ver dos temporadas.

Las series canceladas en Max

La serie Tokyo Vice dirigida por Michael Mann se canceló en Max después de 2 temporadas y no hay posibilidad alguna de renovación. Una serie de J. T. Rogers a partir del libro del periodista Jake Adelstein sobre el tiempo que estuvo investigando el submundo criminal las bandas de Tokio a finales de los años noventa.

También se ha cancelado The Flight Attendant que es una adaptación de la novela de Chris Bohjalian después de dos temporadas. La actriz Kaley Cuoco no volverá a convertirse en la azafata Cassie Bowden. Y eso que se había convertido en un personaje muy interesante después de dejar de beber y de empezar a colaborar a tiempo parcial con la CIA.

Además, va a desaparecer la serie Nuestra bandera significa muerte para una segunda temporada. Una original serie creada por David Jenkins, con Rhys Darby y el propio Waititi que estaba inspirada libremente en la historia real de Stede Bonnet, un aristócrata inglés del siglo XVIII que, fruto del aburrimiento de su vida acomodada, se lanzó a los mares como capitán de barco pirata sin tener experiencia ni talento para el pillaje.

Por último, se ha cancelado la serie Julia protagonizada por Sarah Lancashire sobre la vida de Julia Child, la cocinera más famosa de la televisión estadounidense de los años sesenta. Después de dos temporadas, ya no hay esperanza de que esta serie se renueve.