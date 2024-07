Acaba de llegar y ya es lo más visto de Prime Video: la serie que es mejor que ‘Los Bridgerton’

La tercera temporada de la serie de época de Los Bridgerton ha vuelto a batir récords de audiencia en la plataforma forma de streaming Netflix, como ha ocurrido con las anteriores. Sus seguidores no van a tener más remedio que esperar al estreno de la cuarta temporada, la cual seguramente no llegará hasta 2026. Por eso, están buscando alternativas como La edad dorada o Sanditon, que se pueden ver en HBO y RTVE respectivamente, o una de las series más esperadas del mes de julio: My Lady Jane. Una ficción que se estrena en Prime Video y está basada en la novela colaborativa de Cynthia Hand, Brodi Ashton y Jodi Meadows, publicada en 2016.

My Lady Jane consta solo de ocho episodios y, aunque se estrenó el pasado 27 de junio, ya se está convirtiendo en un éxito de audiencia en la plataforma de streaming Prime Video. La clave de su buena acogida es que no es la típica serie de época, sino que es una ficción diferente.

La serie My Lady Jane está ambientada en una realidad alternativa de la dinastía Tudor. Esta ficción cuenta la historia de Lady Jane Grey, la cual en esta versión se convierte en reina de Inglaterra inesperadamente. Hay que tener en cuenta que en la vida real ella muere decapitada tras un breve e intenso reinado. Los creadores de esta serie le dan la vuelta a la tortilla y escriben una historia totalmente diferente: Lady Jane no ha sido decapitada y sube al trono de la noche a la mañana ante la mirada sorprendida delos que no están a favor de que reine una mujer.

Según la historia Lady Jane Grey, o la llamada «Reina de los Nueve Días», fue la sucesora de Eduardo VI, hijo de Enrique VIII. Una reina que llegó al trono por su fervor protestante cuando Eduardo, que murió muy joven, desheredó a sus hermanas. Como a estas no les gustó nada lo que había ocurrido, pusieron en marcha un complot para destronarla, encarcelarla y, meses después, decapitarla.

¿De qué trata Mi Lady Jane?

La serie Mi Lady Jane consta de ocho episodios de un duración de menos de una hora cada uno. Una brillante ficción creada por Gemma Burgess, coproducida por Meredith Glynn y que está dirigida por Jamie Babbit.

Este original serie cuenta la historia real de las aventuras de Jane Grey de una manera un poco «imaginativa». Nos referimos no solo al argumento de la serie, sino también a cierta licencias poco realistas, como por ejemplo, humanos que pueden convertirse en monstruos.

En la sinopsis de la serie los creadores de la Mi Lady Jane lanzan una pregunta: «¿Están preparados para una epopeya de amor verdadero, aventuras extremas, maniáticos regicidas, heroísmo inexpresivo, intrigas tortuosas, combates de capa y espada, una pizca de realismo mágico y un montón de sexo? Por supuesto que sí. Bienvenidos a Mi lady Jane».

Los creadores de esta serie han decidido cambiar la triste y terrible historia de esta mujer que fue uno de los miembros de la saga Tudor y la han convertido en otra historia. La serie destaca cuenta como ingredientes con el misterio, el amor y la lealtad. Una serie perfecta para todos los que están buscando una nueva ficción de época totalmente diferente a Los Bridgerton.

Las showrunners de la serie Gemma Burgess y Meredith Glynn se propusieron dar la vuelta a la historia real en Mi Lady Jane. «Nuestra serie plantea qué habría pasado si ella no hubiera muerto», explica Gemma Burgess. «Es una historia alternativa, divertida, inteligente, intrépida y revoltosa. Es La princesa prometida cruzada con Buffy, cazavampiros y con La víbora negra», afirma Burgess.

El reparto de esta serie de Prime Video

La serie Mi Lady Jane está protagonizada por la bella e inteligente Emily Bader. A esta actriz la hemos visto en películas como Paranormal Activity: Next of Kin (2021) y Fresh Kills (2023). También en el reparto de esta original serie están los actores Edward Bluemel, Jordan Peters, Dominic Cooper, Anna Chancellor, Rob Brydon y Jim Broadbent, entre otros muchos.

Lo que no sabemos todavía es si habrá una segunda temporada de Mi Lady Jane. Lo que sí sabemos es que esta serie está funcionando en todo el mundo y la plataforma de streaming debe estar muy satisfecha con el buen recibimiento por parte de la audiencia a la vista de los primeros resultados.

Esta nueva serie de Prime Video ha recibido en Rotten Tomatoes muy buena calificación de la crítica, un 91% frente al 87% de Los Bridgerton. Tendremos que esperar a ver cómo la valoran los espectadores en estas semanas, pero está claro que esta serie está a la altura de Los Bridgerton, los reyes hasta ahora de las series de época.

Además, hay bastantes posibilidades de que haya una segunda temporada si tenemos en cuenta que está basada en una serie de novelas y la serie puede continuar sin problema adaptando otras nuevas historias.