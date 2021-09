Blue Bayou está teniendo más de un problema, aparte de las mediocres críticas por parte de la prensa tras su paso por el Festival de Cine de Cannes. La taquilla no está respondiendo, a pesar del menor riesgo que conlleva ser una película indie de bajo presupuesto. Pero donde está encontrando un muro infranqueable es en todas las valoraciones negativas instigadas por las asociaciones de adoptados. La cinta trata de la deportación del personaje interpretado por Justin Chon, quien es un adoptado coreano-estadounidense establecido en el país con su familia; su mujer embarazada (Alicia Vikander) y la hija (Sydney Kowalske) de la ex pareja de un policía.

Además de protagonizar esta historia, Justin Cho dirige este drama social que, si bien representa la crudeza estricta sobre la deportación existente en Estados Unidos, no ha dejado demasiado contenta a la comunidad de adoptados, quienes critican que la trama, no refleje los problemas reales sobre la adopción transracial. Tras el embarazo de su mujer, el personaje llamado Antonio se propone encontrar más trabajo, al no encontrarlo con facilidad debido en gran parte, a sus orígenes decide aceptar participar en un robo de motos de alta gama, siendo finalmente arrestado.

En las redes sociales, la comunidad de adoptados llamaron a boicotear la película por no compartir los mensajes de verdaderos activistas adoptados. Especialmente dura ha sido la adoptada coreano-estadounidense Stephanie Drenka, que ocupa el puesto de directora de comunicaciones de la organización Racial Healing & Transformation: “Chon podría haberse descentrado y haber elegido a una adoptada en el papel principal. El equipo de relaciones públicas y marketing de Blue Bayou debería haber utilizado sus recursos para ampliar un llamado a la acción, sobre el apoyo de la ley de ciudadanía adoptada”.

La polémica sobre “el robo de una historia real”

Adoptees for Justice en una declaración pública aseguro que Blue Bayou se basa claramente en la vida del adoptado coreano-estadounidense Adam Crapser, quien no dio al cineasta ni a la productora el consentimiento sobre poder contar su historia.

Crapser fue deportado en 2016 y se ha pronunciado vía Facebook: “Soy una persona real. No soy un personaje de Hollywood creado con fines de lucro, en busca de premios o películas conmovedoras”.