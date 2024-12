Palo a Netflix: va a tener que pagar 400.000 dólares a una mujer y ya hay sentencia firme

Los documentales y las docuseries basados en historias reales se han puesto de moda y las plataformas de streaming los están convirtiendo en los platos fuertes de sus catálogos. El problema es que este tipo de documentales también pueden convertirse en un quebradero de cabeza para estas plataformas. Por ejemplo, Netflix acaba de ser condenada a indemnizar a Lori Kennard, una mujer estadounidense, por revelar su identidad sin consentimiento en el documental Nuestro Padre. Un original proyecto que se estrenó en mayo de 2022 en el que se investiga el caso del doctor Donald Cline, un médico especialista en fertilidad que inseminó en secreto a decenas de mujeres y llegó a engendrar un total de 94 hijos. Un jurado de Indiana ha considerado que la plataforma de streaming Netflix vulneró el derecho a la privacidad de Lori Kennard, al mencionarla como descendiente de este doctor. Una sentencia pionera que puede afectar a los futuros documentales que emita la plataforma de streaming en los próximos años.

Además de Lori Kennard, otras dos mujeres demandaron a Netflix por haber vulnerado también su privacidad al mostrar sus nombres en esta producción. Pero ninguna de las dos afectadas ha obtenido alguna compensación económica. Por eso el caso de Lori Keenard marca un antes y un después para la plataforma de streaming. Con esta sentencia ha sacado a la luz el problemas que plantean los límites éticos y legales de la producción documental en temas delicados y la obligación de proteger el derecho a la privacidad de las personas de las que se habla en cualquier documental.

Según la sinopsis oficial el documental Nuestro Padre cuenta lo siguiente: «Tras hacerse una prueba de ADN en casa, una mujer descubre que tiene numerosos hermanastros y destapa un escándalo relacionado con un famoso especialista en fertilidad».

El documental Nuestro Padre y las indemnizaciones

Al final Netflix tendrá que pagar 385.000 dólares, que suponen unos 364.000 euros aproximadamente, a Lori Kennard. Las otras demandantes también argumentaron que los creadores del documental, aunque eran conscientes de la sensibilidad del tema y se habían comprometido a no revelar las identidades de los involucrados sin consentimiento previo, permitieron que sus nombres apareciesen en la producción. Por este motivo las demandantes solicitaron una compensación económica por el daño cometido que solo ha obtenido Lori Kennard.

El juicio duró 4 días y un jurado compuesto por ocho miembros concluyó que esta mujer mantenía su identidad en secreto y que la producción del documental actuó con negligencia al no proteger adecuadamente esa información. La defensa de Netflix ha intentado justificar el error al afirmar que los nombres solo se mostraron de manera fugaz y que las demandantes ya habían compartido su historia en un grupo privado de Facebook donde se reunían los hijos biológicos de Cline el documental estaba protegido por la Primera Enmienda. Pero finalmente el jurado determinó que Lori Kennard había mantenido en secreto su vínculo con Donald Cline y, por lo tanto, merecía ser indemnizada.

El abogado de esta mujer, Robert MacGill explicó sobre el veredicto: «Este resultado refuerza que las personas tienen derecho a la privacidad, incluso frente a los medios que buscan contar historias reales».

La segunda demandante se llama Sarah Bowling y no recibirá ninguna compensación de la conocida productora porque el jurado explicó que ella había hecho pública su relación con Cline anteriormente. Y en cuanto a la demanda de una tercera mujer, cuya identidad no se conoce, ha sido desestimada antes de que el juicio comenzara.

Netflix se libra de sanciones adicionales por el documental Nuestro Padre

Eso sí, al final a Netflix no le ha ido tan mal porque el tribunal descartó imponer sanciones punitivas adicionales a la productora, ya que la jueza Tanya Walton Pratt consideró que la productora había tomado medidas para evaluar las repercusiones legales del documental. La jueza calificó la omisión de ocultar los nombres calificó como un «error honesto» durante el proceso de producción y no un acto intencional. La sentencia también ha enfatizado que las producciones documentales deben tener mayor cuidado al manejar información personal sensible.

Por lo tanto, aunque Netflix deberá pagar 385.000 dólares, no tendrán que asumir la cifra millonaria que se estaba barajando en un primer momento. Una sentencia que marca un camino para este tipo de producciones. Hay que tener en cuenta que el jurado concluyó que, en el caso de Kennard, esta divulgación en las redes sociales no había sido lo suficientemente amplia como para invalidar su expectativa de privacidad. Por lo tanto, aunque alguno de los participantes en un documental comente en sus redes sociales sus datos privados, esto no abrirá la puerta legalmente a que un documental o una docuserie los pueda mencionar sin su permiso.