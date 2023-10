Es oficial: la serie de Harry Potter en HBO ya tiene fecha de estreno

La compañía Warner ha apostado por la continuidad de adaptaciones de dos sagas de novelas de éxito: El señor de los anillos y Harry Potter. Su último anuncio es que ya está en marcha la serie que adaptará las siete novelas de la saga de éxito de J.K. Rowling. La historia de cada una de las novelas de la saga Harry Potter se irá adaptando a una temporada de la serie.

Los fans de la saga de Harry Potter están deseando saber cuándo sería el estreno de la próxima serie de HBO Max. Según todos los rumores la serie se estrenará entre finales de 2015 y principios de 2026.

La adaptación de la saga a serie

Así la adaptación de Harry Potter se va a convertir en una de las prioridades para Warner los próximos años y ya ha trascendido que se está ultimando un acuerdo con David Heyman, productor de la adaptación cinematográfica, para que también participe en la versión televisiva. Max, producirá la serie junto a Brontë Film and TV y Warner Bros. Television.

Además, J.K. Rolling, la autora de los libros de Harry Potter, estará implicada en el proyecto de la nueva serie y ejercerá como productora ejecutiva. La escritora fue ya productora en la saga spin-off Animales fantásticos y guionista de las tres películas que se han rodado hasta el momento.

Por ahora, lo único que hemos visto es el vídeo del anuncio del proyecto y ya se puede ver en esos poco minutos un deseo de continuidad con las tres películas de David Heyman. La nueva seria ha contado para el título con la icónica tipografía de las películas, el aspecto de Hogwarts es muy similar y ha contado con la banda sonora de John Williams. De hecho en este anuncio se explica “Max ha dado luz verde a la producción de #HarryPotter, la serie, una adaptación fiel de los icónicos libros”.

El reparto de la serie de Harry Potter

Por último, comentar que el secreto mejor guardado de la serie es el casting que se está haciendo para encontrar a los actores que interpretarán al protagonista y al resto del reparto. Los rumores apuntan al actor Toby Woolf como sucesor Daniel Radcliffe en el papel de Harry Potter. El actor ha participado en las series The Last Post, Summer of Rockets y Pistol, además de aparecer en la película Rare Beats.

Aunque por ahora no ha trascendido ningún anuncio de Max, el actor Joshua Pickering puede que sea el elegido para interpretar a Ron Weasley. Bronte Carmichael a Hermione y Adam Driver a Severus Snipe.

El actor Tom Felton, que ya interpretó a Draco Malfoy en las películas, podría regresar a la franquicia para interpretar a su padre, Lucius Malfoy, Blair Underwood a Albus Dumbledore y Helen Mirren a Minerva McGonagall. Pero todo son rumores y todavía Max no ha confirmado a ninguno de estos actores como protagonistas de la serie.